Yili startet anlässlich des Internationalen Mädchentags eine Schulungsinitiative zur persönlichen Sicherheit von Mädchen

Hohhot, China (ots/PRNewswire) - HOHHOT, China, 10. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Zur Feier des Internationalen Mädchentags (International Day of the Girl, IDG) schließen sich die Yili Group, ihre Cute Star-Marke und das „Yili Ark"-Projekt mit der Western China Human Resources Development Foundation und der China Foundation for Rural Development zusammen, um die Schulungsinitiative für persönliche Sicherheit „Let there be love for every Girl" zu starten. Das Projekt „Yili Ark" wagte nun erstmals den Schritt ins Ausland.

Die Initiative zielt darauf ab, das Sicherheitsbewusstsein zu erhöhen und ein sichereres Wachstumsumfeld für Mädchen zu schaffen. Die Initiative wurde an mehreren Schulen im In- und Ausland eingeführt, darunter an Schulen in China, Myanmar, Indonesien und Thailand, und wird bald über 500 „Yili Safe Campus" in ganz China verfügen.

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat den Internationalen Mädchentag ins Leben gerufen, um die Herausforderungen anzugehen, mit denen Mädchen konfrontiert sind und um ihre Rechte zu stärken und anzuerkennen. Mädchen sind aufgrund fehlender Chancengleichheit und des mangelnden Zugangs zu Ressourcen benachteiligt und anfälliger für soziale Probleme. Angesichts der immer wiederkehrenden Gewalt gegen Kinder sind entsprechende Präventions- und Gegenmaßnahmen dringend erforderlich.

Als Antwort darauf entwarf Yili ein fesselndes und einfaches Radio-Calisthenics-Programm namens „NONO", das morgendliche Übungen mit Gesängen über Körpersicherheitspraktiken kombiniert. Der „NONO"-Stechmücken-Aufnäher ist gut illustriert, um hervorzuheben, welche Körperteile nicht berührt werden sollten.

Die Tai Chen Grundschule in der chinesischen Provinz Hebei, einer der „Yili Safe Campus", ist ein Pilotstandort, an dem Yili mit dem örtlichen Schulamt und dem Sportbüro zusammengearbeitet hat, um das „NONO"-Radio-Calisthenics-Programm einzuführen. Lehrer Liang Weibing erklärte, dass die Übung wertvoll ist, da sie Kindern hilft, ihr Sicherheitsbewusstsein aufzubauen und ihre Fähigkeiten zur Selbstverteidigung zu stärken.

Das „NONO"-Radio-Calisthenics-Programm wurde später für Schüler in Myanmar, Indonesien und Thailand in mehrere Sprachen übersetzt. Yili arbeitet mit der China Foundation for Rural Development zusammen, um lokale Schülerinnen in Myanmar im „NONO"-Radio-Calisthenics-Programm zu unterrichten. Frau Moe Myint Nwe, die Leiterin der Grundschule Nr. 18 in Rangoon bestätigte, dass das Programm von den Schülerinnen positiv empfangen wurde. Darüber hinaus spendete das Unternehmen 48.000 Kartons reine Milch an 10 Schulen in Hlaingthaya, Rangoon.

Der Schulleiter der Grundschule Nr. 9 im Zentrum von Jakarta, Indonesien, sagte: „Wir schätzen die Bemühungen von Yili, Kindern beizubringen, wie sie sich selbst schützen und lieben und mit Joyday-Eiscreme den internationalen Mädchentag feiern können." Cremo, eine Marke von Yili, besuchte die Wat Suwan Chindaram Schule in Pathum Thani, um den Kindern das Radio-Calisthenics-Programm „NONO" vorzustellen und köstliche Eiscreme mit ihnen zu teilen.

Yili hat sich verpflichtet, bei der Entwicklung von gemeinnütziger Bildung zu helfen. Seit 2012 wurde das Kindersicherheitsprojekt „Yili Ark" in über 500 Schulen in China eingeführt und bietet Sicherheitstrainings an, darunter Erdbebenschutz, persönliche Sicherheit und Ertrinkungsprävention. Yili wird weiterhin Aktivitäten fördern, die der persönlichen Sicherheit von Mädchen gewidmet sind und mehr Ressourcen in gemeinnützige Programme für die politische Bildung und Schulbildung investieren, die zu einer besseren Zukunft für Kinder beitragen.

Informationen zu „Yili Ark":

„Yili Ark" ist ein wohltätiges Bildungsprojekt, welches das Wachstum und die Sicherheit von Kindern unterstützt und von Yili und der Western China Human Resources Development Foundation gemeinsam gesponsert wird. Seit seiner Einführung im Jahr 2012 hat „Yili Ark" gemeinsam mit Lehrern und Eltern über 70 Sicherheitsschulungen für 300.000 Kinder durchgeführt. Diese Kurse umfassen nahezu 20 Themen, wie Verhinderung von Entführung, Verirren, Erdbeben und Brandbekämpfung, Ertrinkungsprävention und Gewalt sowie Sicherheit im Verkehr und Alltag.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/1917091/1.mp4

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1916988/image_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1916989/image_2.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yili-startet-anlasslich-des-internationalen-madchentags-eine-schulungsinitiative-zur-personlichen-sicherheit-von-madchen-301645280.html

Rückfragen & Kontakt:

dongying1 @ yili.com