TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Ausgabe vom 11. Oktober 2022, von Peter Nindler: "Endlich alte Zöpfe abschneiden"

Innsbruck (OTS) - Wie ernst es ÖVP und SPÖ mit der sozialen Gerechtigkeit in Tirol ist, wird sich beim leistbaren Wohnen zeigen. Die VP muss der Klientelpolitik bei Grund und Boden abschwören, die SPÖ darf sich nicht mit Kompromissen abspeisen lassen.



Wie weit wagen sich ÖVP und SPÖ in den Koalitionsverhandlungen in der fürs leistbare Wohnen so weichenstellenden Bodenpolitik vor? Schließlich benötigt es endlich einschneidende Maßnahmen, nicht nur Prüfungsbeschlüsse oder Absichtserklärungen. Und ein sichtbares politisches Zeichen nach außen. Daran wird die neue Landesregierung gemessen werden.

Die Entkoppelung der Widmungspolitik (Raumordnung) von der Wohnbauförderung unter Schwarz-Grün hat wenig Sinn gemacht, beide Aufgaben sind kommunizierende Gefäße. Strategische Entscheidungen für den sozialen Wohnbau hängen maßgeblich vom Grundstücksmarkt ab. Die Widmungen gelten nämlich als Schlüssel für eine sozialverträgliche Wohnbaupolitik. Vor allem in den Ballungsräumen in der Inntalfurche sowie in den Umlandgemeinden von Innsbruck. Wohnbauförderung und Raumordnung gehören deshalb wieder zusammengeführt.

Da geht es weniger darum, ein Superressort zu schaffen, sondern um notwendige Effizienz im alltäglichen politischen Handeln. Die Klientelpolitik hat längst ausgedient. Eine Partei wie die ÖVP, die den Eigentumsbegriff hofiert, muss diesen offensiv mit Taten unterstützen. Lippenbekenntnisse reichen dafür nicht aus, in der Vergangenheit haben sich die ÖVP-Granden jedoch lieber auf die Zunge gebissen, anstatt wirklich gegen Spekulation und Baulandhortung vorzugehen. Aus ihrer Sicht hätte das innerparteilich mehr wehgetan.

Mit dieser Denke wird sich allerdings wenig ändern. Für das Regieren mit einem neuen Anstrich müssen alte Zöpfe unbedingt abgeschnitten werden. Die Sozialdemokraten tun wiederum gut daran, sich in dieser für die Bevölkerung und im Speziellen die jungen Familien so zentralen Frage nicht mit Kompromissen abspeisen zu lassen. G’scheit sein in der Opposition, aber in der Regierungsverantwortung zu lahmen, werden ihre Sympathisanten nicht goutieren. Der Härtetest für die Tiroler SPÖ kommt spätestens 2024 mit den Gemeinderatswahlen in Innsbruck.

Mit dem Verlust von vier Prozent bei der Landtagswahl in Innsbruck startet SPÖ-Vorsitzender Georg Dornauer in die schwarz-rote Landesregierung, die am nächsten Dienstag paktiert werden soll. Wie will er städtisches Misstrauen gegenüber der SPÖ beseitigen, wenn beim leistbaren Wohnen nichts weitergeht und die davongaloppierenden Grundstückspreise nicht durch eine mutige Widmungspolitik eingefangen werden?

Mehr denn je stehen somit in den Regierungsverhandlungen die soziale Gerechtigkeit und die Chancengleichheit in Tirol auf dem Prüfstand. Und natürlich die Glaubwürdigkeit. Sowohl von ÖVP und SPÖ als auch von VP-Chef Toni Mattle und Georg Dornauer.



