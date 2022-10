Tierschutz Austria zum Welthundetag

Über 300 Hunde bisher 2022 vermittelt, aktuell warten 200 Hunde auf ihr Für-Immer-Zuhause. Insgesamt heuer schon 1.200 Tiere an neue Besitzer vergeben.

Wien/Vösendorf (OTS) - Am 10. Oktober ist internationaler Welthundetag. Im Tierschutzhaus Vösendorf von Tierschutz Austria warten aktuell über 200 Hunde auf ein neues Zuhause. Insgesamt fanden im Jahr 2022 bereits über 1.200 tierische Schützlinge ein Für-Immer-Zuhause, davon über 300 Hunde. Und es ist für das TSA-Team immer ein ganz besonderer Moment, wenn ein Schützling, der im Tierschutzhaus Vösendorf eine Zeit lang liebevoll versorgt wurde, ein letztes Mal durch die Tür geht.

Besonders erwähnenswert ist am Welthundetag auch der Einsatz der TSA-Betreuungspaten. Das so genannte "Betreuungspaten-Projekt" für Hunde läuft seit einigen Jahren sehr erfolgreich. Im Schnitt sind über 200 freiwillige und ehrenamtliche Betreuungspatinnen und Betreuungspaten im Tierschutzhaus in Vösendorf aktiv und unterstützen das TSA-Team bei der Betreuung und Sozialisierung der Hunde, führen sie regelmäßig aus und spenden ihnen viel Liebe und Zuneigung. Interessenten können sich auf der Website von Tierschutz Austria darüber informieren: https://www.ots.at/redirect/tierschutz7

Zur Tiervermittlungsseite mit allen Tieren, die derzeit im Tierheim leben: https://www.tierschutz-austria.at/tiervermittlung/

Zu den Patenhunden: https://www.ots.at/redirect/tierschutz8

