AVISO Metaller-KV: 600 BetriebsrätInnen aus Niederösterreich, Wien und dem Burgenland beschließen weitere Vorgangsweise

Oberwaltersdorf. (OTS) - Die Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 200.000 Beschäftigten und Lehrlinge der Metallindustrie sind heuer angesichts der hohen Preissteigerungen besonders schwierig. Die bisherigen Verhandlungsrunden mit den verschiedenen Arbeitgeberverbänden der Metallindustrie wurden ohne Ergebnis unterbrochen. Noch vor der nächsten Verhandlungsrunde am 17. Oktober mit dem Fachverband Metalltechnische Industrie werden sieben regionale BetriebsrätInnenkonferenzen in den Bundesländern einberufen. Für die BetriebsrätInnen aus Niederösterreich, Wien und dem Burgenland findet die Konferenz am 12. Oktober 2022 in Oberwaltersdorf (Eventzentrum Bettfedernfabrik) statt. Es werden rund 600 TeilnehmerInnen erwartet, um die weitere Vorgangsweise zu beraten und festzulegen, sollte es bei der nächsten Verhandlung zu keinem Abschluss kommen.

Die beiden Chefverhandler auf ArbeitnehmerInnenseite, Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA), stehen vor dem Start der Konferenz (9.30 Uhr) im Rahmen eines Pressestatements für Medienfragen zu Verfügung. Zudem besteht zu Beginn der Konferenz (10.00 Uhr) die Möglichkeit für Video- und Fotoaufnahmen im Veranstaltungsaal.

BITTE MERKEN SIE VOR

Konferenz der BetriebsrätInnen (Niederösterreich, Wien, Burgenland) – Beschluss der weiteren Vorgangsweise bei den Kollektivvertragsverhandlungen für die Metallindustrie

Mittwoch, 12. Oktober 2022

Eventzentrum Bettfedernfabrik, Kulturstraße 1, 2522 Oberwaltersdorf

9.30 Uhr - Pressestatement der beiden Chefverhandler auf ArbeitnehmerInnenseite, Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA)

10.00 bis ca. 10.10 Uhr - Beginn der Konferenz mit der Möglichkeit für Video- und Fotoaufnahmen





