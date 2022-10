AVISO: „Klimaaktiv Gold-Standard“ für Soldatenunterkunft

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 13. Oktober 2022, übergibt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner das neu errichtete Unterkunftsgebäude an das Aufklärungs- und Artilleriebataillon 7 in Feldbach.

Mit der Übergabe des Mannschaftsunterkunftsgebäudes an die Truppe bewohnen die Soldatinnen und Soldaten zukünftig eine Unterkunft auf höchstem Nachhaltigkeitsstandard. Der Unterkunftsbau in Holzmodulbauweise ist zukunftweisend und soll Vorbild für weitere Bauvorhaben sein.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten.

Die Anmeldung der Medienvertreter ist bis 12. Oktober, 13:00 Uhr, bei Oberstleutnant Dietmar Deutsch unter +43 (0)664-622-3304 bzw. presse.steiermark@bmlv.gv.at verpflichtend.

Zeit & Ort:

Ab 10:45 Uhr Treffpunkt für Medienvertreter bei der Wache der Von der Groeben-Kaserne, Gleichenbergerstraße 71, 8330 Feldbach

11:00 Uhr Beginn Medientermin mit der Frau Bundesministerin

ca. 12:00 Uhr Ende des Medientermins









