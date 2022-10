Pressegespräch: 18. Salzburg Europe Summit 2022

Visionen für Europa: Erwartungen und Realität

Salzburg, Wien (OTS) - Donnerstag, 13. Oktober 2022, 11.00 Uhr, Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Das Institut der Regionen Europas (IRE) lädt vom 23. bis 25. Oktober 2022 zum 18. Salzburg Europe Summit nach Salzburg.

Die Corona-Pandemie hat die Resilienz und Solidarität in Europa auf den Prüfstand gestellt. Nun gefährdet Putins Krieg gegen die Ukraine die gesamte europäische Sicherheitsstruktur und stellt unseren Kontinent sicherheits- und wirtschaftspolitisch vor völlig neue Herausforderungen. Wie Europa seine Krisen überstehen wird, hängt stark davon ab, wie man in vielen anderen Bereichen die enormen Herausforderungen löst, aber auch die möglichen Chancen nutzen wird. Unter dem Motto „Visionen für Europa: Erwartungen und Realität“ diskutieren in sieben hochrangig besetzten Dialogforen über 60 heimische und internationale Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Diplomatie und Wissenschaft über:

Europäisches Jahr der Jugend - Jugendliche diskutieren über ihre Zukunft

Neue Erweiterung: Ukraine, Georgien, Moldau

Wie wird die EU die aktuellen Krisen überstehen?

Rohstoffe und Energie - mehr Autonomie für Europa

Industrie 4.0 und Digitalisierung

Investieren in den Regionen des Westbalkan

Ist "Regional" das neue "Bio"?

Das Programm finden Sie unter: www.salzburg-europe-summit.eu

Ihre Gesprächspartner:

Dr. Wolfgang Bogensberger, stv. Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich

Univ. Prof. Dr. Franz Schausberger, IRE Vorstand, Landeshauptmann a.D.

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind am 18. Salzburg Europe Summit herzlich willkommen. Arbeitsplätze stehen Ihnen im Kongresshaus Salzburg zur Verfügung. Sollten Sie Interesse an Kontakten und Gesprächen, Interviews mit unseren Expertinnen und Experten haben, wenden Sie sich bitte an unser Team.“

