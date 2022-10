Lotto: Vierfachjackpot mit 4,4 Mio.Euro wartet

Joker-Sologewinn mit 238.000 Euro in Niederösterreich

Wien (OTS) - Die Sechser-Gewinnsumme steigt und steigt, da bereits zum vierten Mal in Folge niemand die sechs Richtigen getippt hat. Der Topf war zuletzt mit rund 3,3 Millionen Euro gefüllt. Am kommenden Mittwoch könnte ein Solosechser 4,4 Millionen Euro schwer sein. Bis die Ziehung an diesem Tag um 18.47 Uhr in ORF startet, werden rund 4,6 Millionen Tipps den Weg ins Rechenzentrum der Lotterien gefunden haben.

Heuer gab es bereits sieben Vierfachjackpots. Einer davon kletterte bis zum Siebenfach-Jackpot, ein weiterer wurde zum Fünffachjackpot. Beide dieser besonderen Ereignisse endeten mit Sologewinnen.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gibt es fünf Gewinne. Mehr als 29.000 Euro bekommt jede/r der Glücklichen. Zwei dieser gewinnbringenden Tipps wurden in Tirol gespielt, je einer in Wien, Kärnten und dem Burgenland.

Utl.: LottoPlus

Bei LottoPlus freut sich jemand über einen Solosechser. Ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin entschied sich für einen Normalschein und spielte ihn auf der Spieleplattform win2day. Macht einen Eintrag auf dem Gewinnkonto von mehr als 336.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser-Gewinnrang der nächsten Runde geht es um rund 300.000 Euro.

Utl.: Joker

Beim Joker gab es ebenfalls einen Sologewinn, das „Ja“ zur Jokerzahl 996165 war für jemanden aus Niederösterreich genau richtig. Mehr als 238.000 Euro gibt es für das Ja-Kreuzchen auf der Lotto Quicktipp-Quittung.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 9. Oktober 2022

4fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 3.318.912,12 – 4,4 Mio. warten 5 Fünfer+ZZ zu je EUR 29.051,60 146 Fünfer zu je EUR 1.085,30 346 Vierer+ZZ zu je EUR 137,30 6.149 Vierer zu je EUR 42,90 8.334 Dreier+ZZ zu je EUR 14,20 95.008 Dreier zu je EUR 5,00 289.221 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 10 13 17 22 32 39 Zusatzzahl 4

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 9. Oktober 2022

1 Sechser zu EUR 336.008,20 69 Fünfer zu je EUR 1.140,60 3.080 Vierer zu je EUR 22,80 53.220 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 5 6 22 23 38 42

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 9. Oktober 2022

1 Joker EUR 238.199,00 4 mal EUR 8.800,00 139 mal EUR 880,00 1.216 mal EUR 88,00 11.869 mal EUR 8,00 117.233 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 9 9 6 1 6 5

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at