Nestlé: Veganes KitKat vor europaweiter Markteinführung

Ab Oktober erstmals für kurze Zeit auch in Österreich

Wien (OTS) - Fans von KitKat können bald eine vegane Pause einlegen. Denn KitKat V, die vegane Version der kultigen Süßigkeit, ist ab Ende Oktober auch in Österreich erhältlich. Österreich folgt damit einer Gruppe von 15 europäischen Ländern, in denen das Produkt im letzten Monat eingeführt wurde.

Dem ging eine Testeinführung in Großbritannien und in einigen anderen Ländern im Jahr 2021 voraus, die auf große Nachfrage und positives Feedback der Verbraucher:innen stieß.

Das neue KitKat V wurde von Schokoladenexperten im Nestlé-Forschungs- und Entwicklungszentrum für Süßwaren in York, Großbritannien, der ursprünglichen Heimat von KitKat, entwickelt. Durch die Kombination des Know-hows von Nestlé auf dem Gebiet der Schokoladeninnovation und der milchfreien Alternativen gelang es, die zarte Schokolade perfekt mit pflanzlichen Zutaten zu kombinieren.

Louise Barrett, Leiterin des Nestlé Confectionery Product Technology Center in York, sagt: „ Letztes Jahr haben wir beschlossen, KitKat V in unseren R&D-Produktionsstätten herzustellen, damit wir das Produkt viel schneller in die Regale bringen und mit unseren Verbrauchern testen können. Die Resonanz der Verbraucher war überwältigend und wir freuen uns nun darauf, das Produkt auf breiterer Basis einzuführen. "

Florian Stahrl, Business Manager Confectionery bei Nestlé Österreich, dazu: „ Seit Jahren erreichen uns bereits Anfragen zu veganen Alternativen. Umso mehr freuen wir uns mit KitKat V eine langersehnte Einführung im österreichischen Süßwarenmarkt vorstellen zu dürfen. Verbraucher:innen möchten beim Geschmack keine Kompromisse im Vergleich zu nicht-veganen Alternativen eingehen. Genau das wurde bei der Entwicklung von KitKat V berücksichtigt. Der Riegel überzeugt auch ohne Milch durch köstlichen Schokoladengeschmack, zarter Schokoladentextur und die knusprige Waffel. Wer sich selbst überzeugen möchte, kann das schon bald tun und sollte Ausschau nach der auffälligen rot-grünen Verpackung halten. “

KitKat V wird aus nachhaltig gewonnenem Kakao im Rahmen des Nestlé Cocoa Plans mit Zertifizierung von RAINFOREST ALLIANCE™ hergestellt und ist vegan zertifiziert. Die Milch im Original-KitKat wird durch eine Alternative auf Reisbasis ersetzt, die die perfekte Textur und den perfekten Geschmack bietet. Der Riegel bietet immer noch die optimale Balance zwischen der knusprigen Waffel und der weichen Schokolade, die die Menschen kennen und lieben.

Das neue vegane KitKat wird in der Nestlé-Süßwarenfabrik in Hamburg, Deutschland, hergestellt. Es wird in 15 europäischen Ländern verkauft, darunter Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Österreich, Dänemark, Schweden, Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Griechenland, Portugal, Polen, Ungarn und die Niederlande.

Über den gesamten Kreislauf vom landwirtschaftlichen Anbau bis zum Verbraucher hat das KitKat V einen um 18% geringeren CO2-Fußabdruck als das originale Milchschokoladen-KitKat. Dies ist auf die Umstellung der Rezeptur auf rein pflanzliche Zutaten zurückzuführen. Die Kohlenstoffreduzierung ist vom Carbon Trust zertifiziert.

Corinne Gabler, Head of Confectionery für Europa: „ Es gibt eine stille Revolution im Bereich des Naschens, da immer mehr Menschen nach pflanzlichen Leckereien suchen. Dies ist eine der größten Einführungen einer veganen Alternative einer großen Süßwarenmarke überhaupt und zeigt unser Vertrauen in diesen Trend. Wir freuen uns, KitKat V all den KitKat-Fans da draußen anbieten zu können, die uns darum gebeten haben! "

Nestlé erweitert fortlaufend das Angebot an pflanzlichen Lebensmitteln und Getränken in ihrem Produktportfolio. Ein wachsendes Angebot an pflanzlichen Produkten unterstützt den Lebensmittelhersteller auf dem Weg zur „Grünen Null“. Zu den jüngsten Innovationen von Nestlé gehören pflanzliche Alternativen zu Fleisch und Fisch, Milchalternativen, Kaffeemischungen, vegane Süßwaren und vieles mehr.

