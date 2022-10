Bezirksmuseum 13 bekommt Granatkartätsche aus 1848

Übergabe am Mittwoch, Infos: bm1130@bezirksmuseum.at

Wien (OTS) - Im Mai 2022 wurde eine vermeintliche Kanonenkugel bei Grabungsarbeiten in der Maxingstraße entdeckt. Bei diesem Objekt handelt es sich um eine Granatkartätsche aus dem Jahre 1848, die in weiterer Folge das „Heeresgeschichtliche Museum“ verwahrte. Die leihweise Übergabe des Fundes an das Hietzinger Bezirksmuseum (13., Am Platz 2) erfolgt am Mittwoch, 12. Oktober. An dem um 14.00 Uhr beginnenden Festakt nehmen die Bezirksvorsteherin von Hietzing, Silke Kobald, und ein Vertreter des „Heeresgeschichtlichen Museums“ teil. Der Eintritt zur Feierstunde ist frei. Begrüßt werden die Besucher*innen vom ehrenamtlich engagierten Leiter des Bezirkshistoriker*innen-Teams, Ewald Königstein. Weitere Infos über die Veranstaltung per E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at.



Die Anwesenden sollen sich an die geltenden Corona-Vorschriften halten. Das Bezirksmuseum Hietzing zeigt eine große Schau über die bewegte Geschichte des 13. Bezirkes und wechselnde Sonder-Ausstellungen (derzeit: „Medizin in Hietzing“). Gleichermaßen beeindruckend sind die fallweisen Kunst-Ausstellungen (aktuell: Gemälde von Georg Saatzer, Malereien von Anita Maniscalco). Jeweils Mittwoch (14.00 bis 18.00 Uhr) und Samstag (14.00 bis 17.00 Uhr) ist das Museum bei freiem Eintritt geöffnet. Sperre der Räumlichkeiten: Feiertage, schulfreie Tage und Samstag vor Schulferien. Nähere Angaben im Internet: www.bezirksmuseum.at



