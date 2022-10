Zubau des Landeskindergarten Pitten feierlich eröffnet

LH Mikl-Leitner: „Ein Kindergarten steht für Zukunft, Optimismus sowie Perspektiven

St. Pölten (OTS/NLK) - Am heutigen Montagvormittag wurde der Zubau des Landeskindergartens Pitten feierlich eröffnet. Zahlreiche Familien und Gäste aus der Politik feierten – begleitet von Darbietungen der Kindergartenkinder und musikalisch umrahmt von der Blasmusikkapelle Pitten – die beiden neuen Gruppen, darunter auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Ein Kindergarten steht für Zukunft, Optimismus sowie Perspektiven.“ Diese Eigenschaften brauche man auf dem Weg nach vorne und, so die Landeshauptfrau, „gerade in so herausfordernden Zeiten ist es wichtig, dass wir in der Politik die Menschen unterstützen, damit sie gut durch die Krise kommen.“ In Niederösterreich mache man das, indem man rasch handle und helfe, zum einen finanziell, unter anderem mit dem Schulstargeld oder auch dem blau-gelben Strompreisrabatt, damit Familien die Teuerung abfedern können.

„Zum anderen“, sagte Mikl-Leitner, „geht es natürlich auch um Investitionen in die Zukunft“ und nannte hier beispielhaft die Themen Verkehrsinfrastruktur, Wissenschaft, den Bereich der Arbeitnehmer, aber auch der Bildung, Ausbildung und Kinderbetreuung. Pitten sei das beste Beispiel für diese wichtigen Investitionen, denn „wenn man in diese Gemeinde kommt, spürt man Lebensqualität pur“, weil hier alles getan werde, damit die Familien sich wohl fühlen. Mikl-Leitner:

„Volksschule, Neue Mittelschule, Sonderschule, Musikschule, Kleinstkinderbetreuung bis hin zum wunderschönen, erweiterten Landeskindergarten – hier in Pitten stehen die Familien im Mittelpunkt.“

Die Landeshauptfrau bedankte sich abschließend bei allen Eltern, „dass sie dem Landeskindergarten ihr Vertrauen schenken und uns das Wertvollste überlassen, nämlich Ihre Kinder.“ Einen besonderen Dank richtete sie an Kindergartenleiterin Martina Grabner-Bauer und ihr Team aus Kindergartenpädagoginnen und Betreuerinnen für deren tägliche Arbeit, die sie mit Herzblut und Engagement ausführen. Ebenso bedankte die Landeshauptfrau sich bei Bürgermeister Helmut Berger und seinem Team der Gemeinde Pitten für die stets gute Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich.

Die Gemeinde Pitten wartete am Ende der Eröffnungsfeierlichkeiten noch mit einer besonderen Überraschung für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner auf. Bürgermeister Berger: „Du hast uns immer unterstützt und deshalb hat der Gemeinderat der Marktgemeinde Pitten einstimmig beschlossen, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in Würdigung ihrer besonderen Verdienste zur Ehrenbürgerin zu ernennen.“

Im Anschluss an die Übergabe der Ehrenbürgerurkunde eröffnete die Landeshauptfrau zusammen mit den Kindergartenkindern den Zubau, Pfarrvikar Prior Oliver Hartl nahm die Segnung vor.

