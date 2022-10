Heinisch-Hosek: Programmkonzept für Ö1 und FM4 soll immaterielles UNESCO-Kulturerbe werden

SPÖ-Kultursprecherin fordert Kulturerbe-Status und finanzielle Absicherung der nichtkommerziellen, öffentlich-rechtlichen Radioprogramme

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Kultursprecherin Gabriele Heinisch-Hosek setzt sich vehement für die finanzielle Absicherung der Kultur-Radioprogramme des ORF, Ö1 und FM4, ein. Heinisch-Hosek unterstützt auch den offenen Brief zahlreicher Kulturschaffender und Musiker*innen, die gegen die angekündigte Einstellung wichtiger Radio-Sendungen und Radio-Formate auf Ö1 protestieren. „Es dürfen nicht wirtschaftliche Kennzahlen und Werbegelder im Vordergrund stehen. Entscheidend ist der öffentlich-rechtliche Auftrag des ORF und die Rolle des ORF als Plattform und Multiplikator für österreichische Kultur, vor allem Musik“, sagt Heinisch-Hosek. Sie schlägt vor, die Programmkonzepte für Ö1 und FM4 in die UNESCO-Liste für immaterielles Kulturerbe aufzunehmen. „Es wäre ein wichtiges Symbol, Ö1 und FM4 so zum Bestandteil unseres immateriellen Kulturerbes zu machen und so deren Bedeutung für das Kunst- und Kulturleben Österreichs herauszustreichen.“ ****

„Vielfältige, genreübergreifende, öffentlich-rechtliche Sender wie Ö1 oder FM4 stehen für kulturelle Vielfalt und ein der Qualität verpflichtetes Programm und erfüllen ihren Bildungsauftrag auf jeweils einzigartige Art und Weise. Darüber hinaus sind sie Plattformen für das österreichische Kulturleben, das sich ohne die Sender nicht auf gleiche Weise entfalten könnte. Dieses Konzept ist schützenswert, weil unabdingbar für das Kulturland Österreich“, erläutert Heinisch-Hosek ihre Forderung.

Wichtig sei natürlich die finanzielle Absicherung des nicht-kommerziellen Radioprogrammes im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. „Hier ist der ORF gefordert, trotz aller Notwendigkeit zum Sparen, diese Vielfalt zu erhalten.“ (Schluss) ah/up

