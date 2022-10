Forum Krebs bei Frauen: Erstes Webinar zum Thema Brustkrebs

Anmeldungen zur kostenlosen Webinar-Reihe weiterhin möglich

Wien (OTS) - Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung am 26. September startet das Forum Krebs bei Frauen nun mit dem ersten Webinar zum Thema Brustkrebs. Das Modul am Mittwoch, 12. Oktober ist das erste von insgesamt 10 Modulen, in denen ausgewiesene Expertinnen und Experten aus Teilgebieten der Onkologie über Vorsorge und Früherkennung sowie Diagnose und Therapiemöglichkeiten von Krebs sprechen. Das Webinar am 12. Oktober wird von Assoc. Prof. Dr. Rupert Bartsch von der klinischen Abteilung für Onkologie der Universitätsklinik für Innere Medizin I geleitet.

„In Österreich ist jede achte Frau im Laufe ihres Lebens mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert. Wenn Frauen die schwerwiegende Diagnose einer Krebserkrankung erhalten, sollen sie und ihre Angehörigen sich mit ihren Sorgen und Anliegen nicht alleine gelassen fühlen. Genau hier setzt das Forum Krebs bei Frauen an: Im Rahmen von Webinaren können betroffene Frauen und ihre Angehörigen ihre Fragen an Expertinnen und Experten stellen und erhalten so niederschwellige Information und Beratung. Der Oktober ist Brustkrebsmonat und damit auch eine wichtige Erinnerung an die Vorsorgeuntersuchungen, denn eine frühe Diagnose und eine niederschwellige Aufklärung über die Krankheit erhöhen die Heilungschancen für betroffene Frauen“, betont Frauenministerin Susanne Raab.

Die Online-Veranstaltungsreihe „Forum Krebs bei Frauen“ ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien und der Medizinischen Universität Wien sowie dem Universitätsklinikum AKH Wien. Das „Forum Krebs bei Frauen“ ist die thematisch erweiterte Fortführung des erfolgreichen „Brustkrebsforum“, das im vergangenen Jahr stattgefunden hat und einen sehr guten Anklang gefunden hat.

Anmeldungen zum Forum Krebs bei Frauen unter Anmeldung | MedUni Wien

