10. Bezirk: Neue Schau „Die schönsten Plätze der Welt“

Vernissage am 12.10. im „Waldmüller-Zentrum“: 0660/46 46 614

Wien (OTS) - Mit Unterstützung des Vereines „Kultur 10“ und des Bezirkes zeigt die Vereinigung „NF10 – Fotoklub Favoriten“ die interessante Lichtbilder-Ausstellung „Die schönsten Plätze der Welt“. Die frei zugängliche Vernissage findet am Mittwoch, 12. Oktober, im Waldmüller-Zentrum (10., Hasengasse 38) statt und geht um 19.00 Uhr los. 15 Fotograf*innen legen in dieser Schau rund 50 Aufnahmen vor (Farbe und Schwarz/Weiß, Formate: von 40 x 30 cm bis 70 x 50 cm). Auf weiten Reisen haben die kreativen Fotokünstler*innen viele Sehenswürdigkeiten festgehalten. Dazu bietet die Ausstellung feine Kontraste: Die Lichtbildner*innen fotografierten persönliche „Lieblingsplätze“, die sich ganz in der Nähe befinden. Nach dem Eröffnungsabend ist die Foto-Schau bis Sonntag, 18. Dezember, im Zuge zahlreicher Veranstaltungen im „Waldmüller-Zentrum“ kostenlos zu sehen. Auskünfte: Telefon 0660/46 46 614 („Kultur 10“, Programm-Koordination: Roswitha Jarolim) und E-Mail www.waldmuellerzentrum@chello.at.



Der Verein „NF10 – Fotoklub Favoriten“ bittet das Publikum um Einhaltung der geltenden Corona-Richtlinien. Die Vereinsleute sind unter der Telefonnummer 0699/19 51 26 12 erreichbar. Auch Anfragen via E-Mail werden gerne beantwortet: nf10@foto10.at. Detaillierte Angaben über die traditionsreiche Foto-Gruppe im Internet: https://foto10.at.



Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

