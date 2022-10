Stefan Pohl, Alina Fritsch und Thomas Maurer im Visier der „Soko Donau“

Außerdem am 11. Oktober in ORF 1: Die „Soko Kitzbühel“ ermittelt um ein „Schwarzes Herz“

Wien (OTS) - Tulln wird am Dienstag, dem 11. Oktober 2022, zum neuesten Tatort, an den die „Soko Donau“ nach einem Mord auf einem Minigolfplatz um 20.15 Uhr in ORF 1 gerufen wird. Ins Visier der Ermittlungen geraten im Fall „Blauer Montag“ Stefan Pohl, Alina Fritsch und Thomas Maurer. Und auch weiter westlich sorgt die „Soko“ für Recht und Ordnung, wenn ein „Schwarzes Herz“ um 21.05 Uhr in Kitzbühel so manches Rätsel aufgibt.

Mehr zu den Folgeninhalten

„Soko Donau – Blauer Montag“ (Dienstag, 11. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Andreas Kiendl, Martin Gruber, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel und Helmut Bohatsch sowie Stefan Pohl, Alina Fritsch und Thomas Maurer in Episodenrollen; Regie: Katharina Heigl

Die Leiche der 17-jährigen Clara wird im Müllcontainer einer heruntergekommenen Minigolfanlage gefunden, ganz in der Nähe des Tullner Eissalons, wo die junge Frau während der Ferien bei ihrer Schwester Julie (Alina Fritsch) jobbte. Lukas Steinbichler (Alexander Sladek) ist der letzte, mit dem sie gesehen wurde. Er wollte Clara nach Hause begleiten, doch dann trennten sich ihre Wege, als der verliebte Schüler vorgab, den Abend mit seinem Vater zu verbringen, um seine coole Fassade zu wahren – was sein Vater, Notar Edmund Steinbichler (Stefan Pohl), bestätigen kann. René Pössl (Thomas Maurer), Besitzer der Minigolfanlage, auf der die Tote gefunden wurde, verstrickt sich in Widersprüche, doch dann der Knalleffekt:

Clara war schwanger.

„Soko Donau“ (im ZDF: „Soko Wien“) ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und Filmcommision Graz.

„Soko Kitzbühel – Schwarzes Herz“ (Dienstag, 11. Oktober, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Andrea L’Arronge, Heinz Marecek und Veronika Polly sowie Doris Schretzmayer und Martin Zauner in Episodenrollen; Regie: Rainer Hackstock

Bei einer Wanderung finden Hannes (Heinz Marecek) und die Gräfin (Andrea L’Arronge) den völlig geschwächten und verwirrten Anwalt Gregor Lassmann (Martin Zauner). Er gibt an, den Galeristen Bernd Kröger ermordet zu haben, was Lukas (Jakob Seeböck) und Nina (Julia Cencig) auf den Plan ruft. Lassmann ist fest davon überzeugt, dass ihm das Herz eines Mörders eingepflanzt wurde, doch das „Soko“-Team traut dem Geständnis nicht. Lassmann verstrickt sich nicht nur in Ungereimtheiten, auch eine Leiche scheint es vorerst nicht zu geben.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

Alle Staffeln von „Soko Kitzbühel“ und „Soko Donau“ gibt es zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at).

