BP-Wahlberichterstattung: ServusTV klare Nummer 1 unter den Privaten

637.000 Zuschauer sahen die Wahlberichterstattung | ServusTV mit der schnellsten Hochrechnung nach Wahlschluss

Salzburg/Wals (OTS) - Hochrechnung, Analyse und die Diskussion bei „Links. Rechts. Mitte“ – ServusTV war mit der gestrigen Live-Berichterstattung zur Bundespräsidentenwahl mit einem Marktanteil von 3,5 Prozent (Gruppe 12+) klare Nummer 1 unter den Privat-TV-Sendern in Österreich. Die Sendungen erreichten 637.000 Zuschauer (NRW mindestens eine Minute kons.), in der Spitze waren bei den verlängerten Servus Nachrichten um 19:20 Uhr 176.000 Zuschauer mit dabei. ServusTV startete die Live-Berichterstattung um 16:40 Uhr, um kurz nach 17:00 Uhr erstellt das renommierte Meinungsforschungsinstitut OGM exklusiv für ServusTV die erste Hochrechnung, die auch grundsätzlich nach Wahlschluss die früheste Hochrechnung aller TV-Sender war. Analysiert wurde diese im Anschluss von den Nachrichten-Moderatoren Hans Martin Paar und Caroline Pospischil gemeinsam mit dem Meinungsforscher und OGM-Gründer Wolfgang Bachmayer, dem OGM-Datenwissenschaftler Johannes Klotz sowie der stellvertretende Leiterin der „Kurier“-Innenpolitikredaktion Johanna Hager. Als Abschluss einer umfassenden Wahlberichterstattung diskutierte um 21:50 Uhr Katrin Prähauser in „Links. Rechts. Mitte – Duell der Meinungsmacher“ gemeinsam mit Kennern der österreichischen Innenpolitik den Ausgang der Wahl.

