Aviso: Mit dem aws Best of Biotech werden die besten Life Science Projekte ausgezeichnet

Am 19. Oktober werden im Rahmen einer Galaveranstaltung die Gewinner der 10. Ausgabe der Start-up Competition aws Best of Biotech im Wiener Palais Ferstel ausgezeichnet.

Wien (OTS) - Zum zehnten Mal wird heuer im Rahmen der Start-up-Competition aws Best of Biotech (aws BoB) die besten Start-ups und Geschäftsmodelle ausgezeichnet. Der Wettbewerb wird im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) von der aws organisiert. Finanziell unterstützt wird der aws Best of Biotech zudem durch Boehringer Ingelheim, die Plattform LISAvienna und Takeda. Das Preisgeld für die Gewinner-Projekte beträgt heuer 30.000 Euro.

In der aktuellen Runde haben sich 46 Projektteams dem Votum der Fachjury gestellt. Die fünf besten Konzepte werden nun im Rahmen einer festlichen Preisverleihung durch das BMAW ausgezeichnet. Die Auszeichnung wird dabei in zwei Tracks und jeweils zwei Kategorien vergeben. Im Early Track werden erste Geschäftsideen in den Kategorien Biotech/ Pharma und Medtech prämiert. Für bereits bestehende Unternehmen gibt es im Start-up Track eine Auszeichnung für Biotech/ Pharma- und Medtech-Unternehmen. Heuer wird zudem ein Sonderpreis zum Thema Digital Health verliehen.

Verleihung am 19. Oktober 2022

Die Verleihung des aws Best of Biotech findet am 19. Oktober 2022 im Palais Ferstl in Wien statt. Start ist um 18:00 Uhr. Aufgrund begrenzter Plätze ist ausnahmslos eine Anmeldung für die Teilnahme erforderlich.

Anmeldungen unter: presse@aws.at



Alle weiteren Informationen zum Wettbewerb finden Sie unter: http://www.bestofbiotech.at/

Über aws Best of Biotech

aws Best of Biotech ist eine Start-up Competition mit Fokus auf Life Sciences, organisiert von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft. Finanziell wird aws Best of Biotech durch Boehringer Ingelheim, die Plattform LISAvienna und Takeda unterstützt. Aus den bisherigen Wettbewerbsrunden gingen bereits 141 Unternehmensgründungen hervor. Insgesamt wurden rund 370.000 Euro Preisgeld ausgeschüttet.

Über die Austria Wirtschaftsservice GmbH

Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) ist die Förderbank des Bundes. Durch die Vergabe von zinsgünstigen Krediten, Garantien, Zuschüssen sowie Eigenkapital unterstützt sie Unternehmen von der ersten Idee bis hin zum Markterfolg bei der Umsetzung ihrer innovativen Projekte. Die aws berät und unterstützt auch in Bezug auf den Schutz und die Verwertung von geistigem Eigentum. Ergänzend werden spezifische Informations-, Beratungs-, Service- und Dienstleistungen für angehende, bestehende und expandierende Unternehmen angeboten.

Verleihung aws Best of Biotech

Datum: 19.10.2022, 17:30 - 19:30 Uhr

Ort: Palais Ferstel, Presseakkreditierung ausnahmslos unter: presse @ aws.at

Freyung 2/Herrengasse 14, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.bestofbiotech.at/

Rückfragen & Kontakt:

Austria Wirtschaftsservice GmbH

Unternehmenskommunikation

Mag. Wolfgang Drucker



+43 1 501 75-331

w.drucker @ aws.at