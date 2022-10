Haiku-Lieder von Risako Hiramatsu im Bezirksmuseum 8

Wien (OTS) - Risako Hiramatsu ist eine anerkannte Spezialistin für die Vertonung japanischer Kurzgedichte (Haikus, Tankas). Mit fein arrangierten Programmen erschafft die Sängerin klingende „Brücken zwischen Kulturen und Zeiten“. Am Mittwoch, 12. Oktober, ab 19.30 Uhr, begeistert die charmante Vokalistin im Saal im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) das Publikum mit einem bewegenden Melodienreigen mit dem Titel „Haiku Lieder Vol. 3“. Yu Chen sorgt für die virtuose Begleitung auf dem Klavier. Meisterlich verquickt Risako Hiramatsu (Lyrische Koloratursopranistin) an dem Abend das kreative Schaffen japanischer und deutschsprachiger Dichter*innen und Komponist*innen. Einlass: 19.00 Uhr. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Das Publikum kann Spenden geben. Infos und Anmeldungen: reservierung.info.paulownia8@gmail.com.



Die Zuhörerschaft wird um Beachtung der aktuellen Corona-Regeln ersucht. Das ehrenamtlich aktive Bezirkshistoriker*innen-Team des Bezirksmuseums Josefstadt (Leitung: Maria Ettl) organisiert öfter Gastspiele von Künstler*innen aller Art (Musik, Theater, etc.) im Festsaal. Auskünfte über künftige Veranstaltungen: Telefon 01/403 64 15. Die E-Mail-Adresse lautet: bm1080@bezirksmuseum.at.



