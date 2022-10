Vier Verkehrstote in der vergangenen Woche

304 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 9. Oktober 2022

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Motorradlenker und zwei Pkw-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag, 7. Oktober 2022, im Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark, bei dem ein 29-jähriger Pkw-Lenker getötet wurde. Der Pkw-Lenker kam auf einer Landesstraße L, vermutlich aus Unachtsamkeit, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem Linienbus. Durch den Aufprall überschlug sich der Pkw, wodurch der 29-Jährige tödliche Verletzungen erlitt. Der Buslenker wurde mit leichten Verletzungen in ein Spital eingeliefert. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich keine Fahrgäste im Bus. Am Wochenende verunglückten insgesamt vier Verkehrsteilnehmer tödlich.

Drei Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen L und eine Person auf einer Landesstraße B ums Leben. Je zwei Verkehrstote mussten in Niederösterreich und der Steiermark beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen der tödlichen Verkehrsunfälle waren nichtangepasste Geschwindigkeit, Überholen, Unachtsamkeit/Ablenkung und Vorrangverletzung. Ein tödlicher Verkehrsunfall war ein Alleinunfall.

Vom 1. Jänner bis 9. Oktober 2022 gab es im österreichischen Straßennetz 304 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 281, 2020 276 und 2019 329.

