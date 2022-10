Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung: Einreichfrist für „10x10=100“ endet am 24. Oktober!

LH Mikl-Leitner/LR Teschl-Hofmeister: Gemeinden sind eingeladen, ihre Projektidee für einen Spielplatz oder Schulfreiraum einzureichen

St. Pölten (OTS/NLK) - Im September wurden alle Gemeinden in Niederösterreich aufgerufen, ihre Projektidee für einen Schulfreiraum oder Spielplatz einzureichen. Im Zuge des Jubiläums „100 Jahre Niederösterreich“ startete abermals eine Förderinitiative zur Errichtung von Bewegungs- und Begegnungsräumen in Niederösterreich, „10x10=100“. Die Einreichfrist endet am 24. Oktober, weshalb Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Familien- und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister nochmals einen Aufruf starten, mitzumachen: „Nutzen Sie die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung durch das Land Niederösterreich bei ihrem Schulhof- oder Spielplatzprojekt! Zehn Gemeinden werden mit je 10.000 Euro bei der Umsetzung ihrer Projektidee gefördert und zudem von der NÖ Familienland GmbH während des Prozesses begleitet.“

Eingereicht werden können Projektideen für einen neuen Spielplatz oder Schulfreiraum, der den Ort um eine Attraktion für alle Generationen reicher macht. Die Förderung beinhaltet 10.000 Euro für die prämierte Projektidee, die Prozessbegleitung durch das Projektteam Spielplatzbüro der NÖ Familienland GmbH, ein Praxisseminar „Spiel(t)räume“, Mitbeteiligungsprojekte zur Planung und Umsetzung, eine Gestaltungsskizze durch eine/n Planer/-in und die sicherheitstechnische Endabnahme.

„Bei den Einreichungen achten wir im Besonderen auch auf Schwerpunkte wie Inklusion, Mehrfachnutzung, Nachhaltigkeit oder Klimafitness“ führen Mikl-Leitner und Teschl-Hofmeister aus und betonen weiter:

„Die Errichtung von Spielplätzen und Schulfreiräumen ist dem Land Niederösterreich seit jeher ein wichtiges Anliegen. Im Rahmen des Jubiläumsjahres ,100 Jahre Niederösterreich‘ sollen diese in ihrer regionalen Bedeutung verstärkt in den Vordergrund rücken.“

Die Bewerbung zum Wettbewerb „10x10=100“ ist bis 24. Oktober 2022 auf www.noe-familienland.at möglich.

