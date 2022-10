Vortrag „Webb Space Telescope“ im Amtshaus Hietzing

Wien (OTS) - Der Verein „Club 13 (Hietzinger Forum für Politik, Kultur und Wirtschaft)“ lädt am Mittwoch, 12. Oktober, zu einem Vortrag im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3) ein. Der Astronom, Physiker und Wissenschaftshistoriker Peter Habison spricht ab 19.00 Uhr im „Großen Festsaal“ des Amtsgebäudes über das spannende Thema „Das James Webb Space Telescope (Blick zurück zum Urknall)“. Habison informiert an dem Abend die Zuhörer*innen über die 1996 gestartete Entwicklung dieses „Weltraumteleskops der Superlative“ sowie über die wissenschaftlichen Zielsetzungen, die Ausstattung und die Funktionsweise. Der Fachmann berichtet über Kosten in der Höhe von rund 10 Milliarden Dollar, über den Start im Dezember 2021 und über neue Möglichkeiten bei der Erforschung des Alls. Mit eindrucksvollen Bildern unterstreicht der Kenner seine Ausführungen. Die Veranstaltung wird vom Bezirk unterstützt. Der Eintritt ist gratis, Spenden sind willkommen. Kontaktaufnahme mit dem „Club 13“ per E-Mail: information@club13.eu.



Besucher*innen des Vortragsabends sollen die geltenden Corona-Bestimmungen einhalten. Peter Habison ist mehrfacher Buchautor und mit seinem Unternehmen „stem & mint (Space and Science Communications)“ im Bereich „Kommunikation, Bildung und Vermittlung von Astronomie, Raumfahrt und Weltraumwissenschaften“ tätig. Nähere Informationen zu seinen Angeboten erteilt der Himmelskunde-Experte per E-Mail: office@stemandmint.com.



Allgemeine Informationen:

Webb Space Telescope (GSFC / NASA): https:///webb.nasa.gov

Astronom Peter Habison („stem & mint“): https://stemandmint.com

Veranstaltungen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

