Nur noch 100 Tage bis zur glamourösen Premiere: Holiday on Ice SUPERNOVA ist eine wahre Hymne an das Leben

40 der weltbesten Eiskunstläufer:innen zeigen zusammen mit Artist:innen spektakuläre Acts auf höchstem Leistungsniveau

Wien (OTS) - Der Countdown läuft! Nur noch 100 Tage bis die weltbesten Skater:innen in der Wiener Stadthalle erstklassiges Live-Entertainment auf dem Eis zeigen: Holiday on Ice feiert mit der neuen Show SUPERNOVA die einzigartige und geheimnisvolle Schönheit des Universums und des Lebens. Die Show führt das Publikum auf eine rasante Reise vom makellosen Weiß der Arktis in die unvorstellbare Weite der Galaxie zu einer beeindruckenden Supernova und einem Finale in den schillernden Farben der Nordlichter.

„Seit mehr als 60 Jahren ist die Wiener Stadthalle ein Ort, an dem Träume wahr werden und das Publikum Weltstars hautnah erlebt. Ein jährlicher Höhepunkt im Programm ist die beliebteste und erfolgreichste Eisshow der Welt. Holiday on Ice ist Eis-Entertainment der Spitzenklasse und es ist uns eine besondere Ehre, die weltbesten Eiskunstläufer:innen von 18.01. bis 29.01.2023 bei uns in der großen Halle D begrüßen zu dürfen“, sagt Matthäus Zelenka, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.

Die beste Eisshow der Welt live in Wien erleben

Holiday on Ice ist Weltklasse-Entertainment und Eiskunstlauf auf höchstem Niveau mit Elementen aus Akrobatik, Tanz, Theater, Pop und Musical. Durch spektakuläre, modernste Technik und einzigartige Bühnenkunst werden professionell ausgebildete Eiskunstläufer:innen und Artist:innen, nationale und internationale Meister:innen und Olympionik:innen, perfekt in Szene gesetzt. Zu den Hauptdarsteller:innen der neuen Show zählen Vanessa James und Eric Radford. Im vergangenen Winter gingen sie bei den Olympischen Spielen in Peking im Eiskunstlauf-Paarlauf für Kanada ins Rennen und erreichten den zwölften Platz. Bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften im März 2022 in Montpellier gewannen sie die Bronzemedaille. Nun stehen sie gemeinsam mit Eiskunstläufer:innen aus der ganzen Welt auf der Holiday on Ice-Bühne und präsentieren in SUPERNOVA ihr faszinierendes Können.

Jetzt mitspielen und als Superfan zur Generalprobe nach Belgien reisen



Eine ganz besondere Chance gibt es für Superfans, die es kaum erwarten können, bis Holiday on Ice von 18.01. bis 29.01.2023 nach Wien zurückkehrt: Die Wiener Stadthalle verlost unter allen Superfans eine Reise nach Belgien zur Generalprobe der neuen Show. Superfans können sich noch bis 28.10.2022 schriftlich bewerben. Alle Infos unter: Holiday on Ice-Superfan

Jetzt Tickets für Holiday on Ice SUPERNOVA sichern



Holiday on Ice SUPERNOVA von 18.01. bis 29.01.2023 in der Wiener Stadthalle ab 27 Euro, Ermäßigung für Kinder bis 15 Jahre, Schoßtickets für Kinder bis 6 Jahre: 8 Euro. Tickets auf www.stadthalle.com, Ticketservice 01/79 999 79, www.wien-ticket.at und www.oeticket.com. Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.

Presseportal: Fotos, Texte und Trailer zum Download

