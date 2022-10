VIRUS zu S34: Traisental-Schnellstraße nicht mehr im Bauprogramm – nun Naturschutzbeschwerden teilweise erfolgreich

Wien (OTS) - Wie die Umweltorganisation VIRUS bekannt gibt waren die Beschwerden gegen den Naturschutzbescheid teilweise erfolgreich. Verfahrensexperte Wolfgang Rehm. „ Der Bescheid des Landes Niederösterreich wurde nun vom Bundesverwaltungsgericht abgeändert, es hätte aber noch einiges gefehlt. Maßgeblich ist jedenfalls: die S34 ist nicht mehr im Bauprogramm der Asfinag und wird daher nicht errichtet.“

Dass nun eine Genehmigung zumindest vorübergehend rechtskräftig geworden ist, sei sekundär und das Naturschutzverfahren für die Grundsatzentscheidungen von vornherein nicht bestimmend gewesen. „In diesem trotz der Kursänderung der Ministerin weiter laufenden Verfahren ging es um Ermittlungen und Festlegungen von Naturschutzgütern und die ausreichende Bestimmung erforderlicher Maßnahmen. Hier haben wir etwas bewegt aber war das im Sinne der Naturschutzgüter nicht ausreichend und hätte noch viel mehr nachgebessert werden müssen,“ so Rehm. Den Anforderungen hinsichtlich erforderlicher Ermittlungen bzw. Verfahrensschritte und daraus abzuleitender Maßnahmen und deren Konkretisierung sowie auch der Beweiswürdigung sei somit das Bundesverwaltungsgericht hier nur unvollständig nachgekommen. „Mögliche weitere rechtliche Schritte werden hier zu prüfen sein, der sich anbietende Gang zum Verwaltungsgerichtshof ist allerdings stark eingeschränkt “, so Rehm. Für die Umsetzung des Vorhabens sei dies allerdings nicht maßgeblich. „Hier hat die zuständige Ministerin mit ihrer Evaluierung die Weichen in eine andere Richtung gestellt und gemeinsam mit dem Finanzminister ein neues Bauprogramm ohne das Vorhaben S34 auf den Weg gebracht“, so Rehm abschließend.

