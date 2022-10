Emissionsarme Klebebänder für die Automobilindustrie: Lohmann auf der internationalen Zuliefererbörse (IZB)

Neuwied, Deutschland und Nürnberg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Vom 11.-13. Oktober bringt die IZB, Europas Leitmesse für die Automobilzulieferer, in Wolfsburg die Automobilbranche zusammen – und die Automotive Expert*innen des Klebebandherstellers Lohmann sind mit ihren neuesten Produktlösungen ebenfalls vor Ort. Als langjähriger Partner der internationalen Fahrzeugindustrie unterstützt das Unternehmen seine Kunden weltweit mit maßgeschneiderten Klebebandlösungen und hochpräzisen Stanzteilen.

Die IZB 2022 fokussiert sich auf „Future Mobility". Mit fortschreitender Digitalisierung und Automatisierung wird diese Zukunft vermehrt elektrisch – eine Entwicklung, die auch an Klebelösungen steigende Anforderungen stellt, die über das bloße Verbinden hinausgehen. Für die vielfältigen Anwendungen rund um die Elektromobilität und EV-Batterien bietet Lohmann das Multifunctional Tape Portfolio. DuploCOLL® EC (Electrically Conductive) Lösungen werden für die EMI-Abschirmung, die Verbindung von leitfähigen Materialien oder elektrische Verbindungen im Schwachstrombereich genutzt. Die Schaum- und Folienklebebänder der DuploCOLL® IS (Electrically Insulating) Reihe bieten neben elektrisch isolierenden Eigenschaften auch eine Dämpfungs- und Dichtungsfunktion und damit Schutz während der Lebensdauer elektronischer Geräte. Für Sensoren, die unter anderem für autonomes Fahren benötigt werden, kommen die thermisch leitfähigen Klebebänder der DuploCOLL® TC (Thermally Conductive) Reihe zu Einsatz. Sie sorgen für ein optimales Wärmemanagement und effiziente Verbindungen bspw. zum Kühl- oder Heizelement der Batterie.

Auch Komfort steht mehr denn je im Vordergrund – die Automobilindustrie setzt anspruchsvolle Emissionsgrenzen für Werkstoffe und Komponenten im Fahrzeuginnenraum. Die doppelseitigen Haftklebebänder der DuploCOLL® LE (Low Emission) Reihe erfüllen die hohen Anforderungen der OEMs an niedrige VOC-, Fogging- und Geruchswerte und halten die definierten Grenzwerte für Substanzen nach VDA 278 ein. Dank emissionsarmer Klebstoffe beeinträchtigen auch großflächige Anwendungen die Luftqualität im Innenraum nicht. Die Tapes werden energie- und wassersparend mit der 100% lösemittelfreien TwinMelt® Technologie gefertigt und basieren auf UV-Acrylaten mit erhöhter Klebeperformance. Durch den verringerten Energieverbrauch im Produktionsprozess wird gleichzeitig der CO2-Fußabdruck reduziert. Im gesamten Fertigungsprozess wird kein Gas als Energieträger benötigt, sodass für Kunden in der aktuellen Situation eine erhöhte Versorgungssicherheit besteht. Ein weiterer Schritt in Richtung nachhaltigerer Fertigung: Die Tapes sind mit recyclefähigen Linern ausgestattet.

Durch die Digitalisierung verändert sich auch das Fahrzeuginterieur: Infotainment-Systeme, werden mit neuen, multifunktionalen und dekorativen Oberflächen ausgestattet. Als flexible Alternative zu Schrauben und Clips passen sich die Klebebänder an unterschiedliche Designs und Dekormaterialien an: Design-Kunststoffteile, Holzdekore oder andere neuartige Materialoberflächen werden dank der hohen Anfangshaftung und exzellenter Klebkraft auf unterschiedlichen Substraten, inklusive niederenergetischen Oberflächen, zuverlässig fixiert. In Kombination mit flexiblen und elastischen PE-Schaumträgern ermöglichen die LE-Tapes den Ausgleich von Bauteiltoleranzen und lassen sich durch ihren formstabilen Aufbau gut verarbeiten. Darüber hinaus bieten die Produkte eine hervorragende Temperaturbeständigkeit. Das breite Portfolio umfasst eine Auswahl an Transfer-, Papier-, Gelege-, Folien- und Schaumklebebändern in unterschiedlichen Dicken (0,09 mm-0,8 mm) und ist als Rollen, Spulen oder Stanzteile in individuellen Formaten erhältlich.

Für Exterieur-Anwendungen bieten die Automotive Expert*innen von Lohmann ein Portfolio aus PE-Schaumklebebändern. Die Tapes kompensieren die unterschiedliche Wärmeausdehnung der Substrate besser als harte, geschäumte Systeme wie Acrylic Foam Tapes und verfügen dabei über ein bis zu vierfach geringeres Gewicht. Verschiedene Produktreihen sind auf die speziellen Anforderungen von Oberflächen wie Lack, Kunststoff oder Glas abgestimmt. Sie sorgen für zuverlässige, witterungsbeständige Verklebungen, die u.a. die Anforderungen der VW TL 52018 für die Verklebung auf Lackoberflächen erfüllen und technisch für Klarlacksysteme anderer OEMs geprüft sind. Im Spezialklebstoff der DuploCOLL® G Reihe ist der, für eine feuchteresistente Verklebung auf Glas notwendige, Aktivator bereits enthalten. Die zusätzliche Vorbehandlung mit einem Aktiva­tor und die damit erforderliche Kontrolle der Umgebungsbedingungen während des Applikationsprozesses ist daher nicht mehr notwendig. Darüber hinaus bieten Lohmann-Klebebänder weitere ergänzende Eigenschaften – sie sind u.a. toleranzausgleichend, dichtend oder dämpfend. So reduzieren die Tapes Vibrationen und machen Fahrzeuge insgesamt leiser und leichter.

Lohmann ist nach IATF 16949 zertifiziert und verfügt über langjährige Erfahrung in der Spezifikationsarbeit. Treffen Sie die Entwicklungspartner der Automobilindustrie auf der IZB an ihrem Stand 3219 in Halle 3 und erfahren Sie mehr in einem persönlichen Gespräch!

1851 gegründet, gilt das Familienunternehmen Lohmann GmbH & Co KG als Spezialist für Klebtechnik. Mit rund 670 Millionen Euro Jahresumsatz, mehr als 1.800 Mitarbeitenden in 24 Niederlassungen sowie exklusiven Vertriebspartnern in über 50 Ländern, ist Lohmann rund um den Globus aktiv. Die Zentrale befindet sich in Neuwied, Deutschland.

Das Unternehmen bietet Hightech-Klebelösungen für Anwendungen vor allem im Automobilsektor, Bau & Architektur, Consumer Goods, der Elektronik- und grafischen Industrie. Die Lösungen der Lohmann-Ingenieur*innen reichen vom multifunktionalen Klebeband über präzise Stanzteile bis hin zur Prozessintegration.

