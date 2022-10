Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál zum Weltmädchentag: „Es ist wichtig, Mädchen Mut zu machen!“

Workshops, Info-Broschüren und viele Tipps für Mädchen: Mit Empowerment Richtung Gleichstellung

Wien (OTS) - Rechtlich sind Mädchen und Burschen in Österreich gleichgestellt. Gesellschaftlich ist die Gleichstellung der Geschlechter bislang auch bei der jüngsten Generation nicht erreicht. Gerade zum Weltmädchentag am 11. Oktober ist es deshalb wichtig zu zeigen, wie die Stadt Wien Mädchen stärkt und unterstützt.

„Zum Weltmädchentag ist es wichtig, Mädchen Mut zu machen, sie in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken. Wir haben in Wien zahlreiche Angebote des Frauenservice Wien, um Mädchen zu fördern – egal ob es um die Berufswahl geht oder darum, in schwierigen Situationen zu unterstützen. Mädchen sollen in unserer Stadt sicher und selbstbestimmt leben können – ob in der Schule, im Alltag oder im Internet. Die Botschaft ist: Traut euch alles zu. Mädchen gehört die Welt“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál.

Kostenlose „DigiGirlPower“-Workshops zum Weltmädchentag

Der Internationale Mädchentag am 11. Oktober, den die Vereinten Nationen 2011 ausgerufen haben, will nicht nur auf Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern hinweisen, sondern soll Mädchen in ihrer Vielfalt und Selbstbestimmung feiern.

Das Frauenservice der Stadt Wien bietet für Mädchen und junge Frauen (14-22 Jahre) „DigiGirlPower“-Workshops an. In den Workshops werden Mädchen ermutigt, über Frauengeschichte und –politik nachzudenken, gemeinsam ihre Erfahrungen in einer von Sexismus geprägten Gesellschaft zu reflektieren und mit digitalen Methoden selbst ein kleines feministisches Werk zu schaffen.

Die kostenlosen Workshops stehen privaten Gruppen (8-15 Teilnehmerinnen) genauso wie über Schulen organisierten Gruppen offen. Termine können per Mail vereinbart werden: maedchen@ma57.wien.gv.at

„Mädchen haben Recht(e)“ und „Mädchen im Netz“. Empowerment durch Information

Nur wer seine Rechte kennt, kann diese auch einfordern. Unter diesem Motto steht die "Mädchen haben Recht(e)" - Broschüre zum Download (wien.gv.at) des Frauenservice.

An welchem Ort verbringen Mädchen neben Schule und Zuhause die allermeiste Zeit? Im Internet. Immer online, immer erreichbar. Das Handy ist für Jugendliche nicht wegzudenken. Damit es mit der Nutzung klappt, hat das Frauenservice Wien Tipps gesammelt und Informationen aufbereitet: Leitfaden "Mädchen im Netz" - PDF zum Download (wien.gv.at) und Leitfaden "Mädchen im Netz II" - PDF zum Download (wien.gv.at)

Pink als Farbe für die Rechte von Mädchen

Die Farbe Pink steht mittlerweile für die Rechte von Mädchen. Die NGO Plan International setzt jedes Jahr ein deutliches Zeichen gegen die Diskriminierung und für die Rechte von Mädchen. Sie lässt jährlich zum Weltmädchentag Brücken pink erstrahlen. Aufgrund der derzeitigen Situation wird darauf verzichtet. Das Frauenservice Wien wird stattdessen in den sozialen Medien ein pinkes Zeichen setzen: Weil Mädchen und jungen Frauen endlich alle Wege offenstehen müssen!

Weitere Informationen unter frauen.wien.at und

https://www.wien.gv.at/menschen/frauen/beratung/workshops.html

/ Schluss

Rückfragen & Kontakt:

Gerda Mackerle

Mediensprecherin Vizebürgermeisterin Kathrin Gaal

Tel.: 0676/8118 81983

E-Mail: gerda.mackerle @ wien.gv.at