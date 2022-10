Literaturveranstaltung wienreihe startet mit neuen Texten in den Herbst

Lesung von Eva Schörkhuber und Sabine Scholl morgen Dienstag, 11. Oktober, in der Alten Schmiede

Wien (OTS) - Die wienreihe ist aus der Sommerpause zurück. Den Anfang machen die österreichischen Autorinnen Eva Schörkhuber und Sabine Scholl. Am 11. Oktober um 19 Uhr lesen sie in der Alten Schmiede aus ihren neuen Publikationen. Die Veranstaltung wird auch via Livestream übertragen.

Eva Schörkhuber lebt als Schriftstellerin und Kulturwissenschaftlerin in Wien. Sie schreibt Romane und Essays, veranstaltet die Wiener Soundspaziergänge und ist Redaktionsmitglied von "PS: Anmerkungen zum Literaturbetrieb / Politisch Schreiben". Für die wienreihe liest sie aus ihrem neuen Roman “Die Gerissene” (Edition Atelier, 2021).

Sabine Scholl verfasst Romane, Essays, Gedichte, Theaterstücke und Hörspiele. Bis 2012 war sie Professorin für Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst Wien. Im Frühjahr 2022 erschien ihr Roman “Die im Schatten, die im Licht” (Weissbooks). Sie liest aus ihrem Text "Man muss auch let go".

Seit 2019 veranstaltet die Kulturabteilung der Stadt Wien in Kooperation mit der Alten Schmiede regelmäßig die wienreihe. Wiener Autor*innen, die einen Preis oder eine Förderung der Stadt Wien im Bereich der Literatur erhalten haben, bekommen so die Chance, ihre Texte einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

Veranstaltungsdetails:

wienreihe

Lesung von Eva Schörkhuber und Sabine Scholl

Termin: Dienstag, 11. Oktober 2022, 19 Uhr

Einführung und Moderation: Julia Danielczyk

Ort: Alte Schmiede, 1., Schönlaterngasse 9

Der Eintritt ist frei. Die Lesung wird zusätzlich via Live-Stream auf dem YouTube-Kanal der Alten Schmiede übertragen.

Ausblick:

Am Dienstag, den 22. November 2022, ist die Grafikerin, Autorin und Publizistin Eva Geber zu Gast bei der wienreihe. Eva Geber erhielt 2009 den Wiener Frauenpreis und wurde 2018 mit dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien geehrt. 2022 erhielt sie den Publizistik-Preis der Stadt Wien. Die Veranstaltung wird von Peter Roessler moderiert.

Weitere Informationen: https://www.wien.gv.at/kultur/abteilung/veranstaltungen/wienreihe-lesungen.html

Die wienreihe im Rückblick: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Wienreihe

