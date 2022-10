Birgit Rechberger-Krammer und Jaroslava Haid-Jarkova übernehmen zusätzlich die Business-Verantwortung für Beauty Care

Henkel in Österreich: Management-Änderungen per 1. Oktober

Mag. Birgit Rechberger-Krammer, Präsidentin von Henkel in Österreich und als Corporate Senior Vice President bislang für das Europa-Geschäft von Laundry & Home Care verantwortlich, hat zusätzlich die Europa-Agenden für Beauty Care übernommen.





Dipl. Ing. Jaroslava Haid-Jarkova, bis dato General Manager Laundry & Home Care Österreich, führt nunmehr auch das Österreich-Geschäft von Beauty Care.





Beide Managerinnen werden damit zukünftig die Leitung der von Henkel neu geschaffenen Henkel Consumer Brands, dem Zusammenschluss von Laundry & Home Care und Beauty Care zu einem Geschäftsbereich, übernehmen.

Birgit Rechberger-Krammer (53) ist Absolventin der Wirtschaftsuniversität Wien, sie begann vor 30 Jahren ihre Karriere bei Henkel in Wien. Nach Job-Stationen mit unterschiedlichen Osteuropa-Aufgaben, beispielsweise als General Manager in Tschechien, war sie vier Jahre in der Konzernzentrale Düsseldorf tätig, unter anderem als Corporate Vice President International Marketing Home Care und zugleich als Regional-Verantwortliche für Lateinamerika. Seit 2017 fungiert die gebürtige Wienerin als Präsidentin von Henkel in Österreich. Gleichzeitig war sie zuletzt als Senior Vice President für das Europa-Geschäft von Laundry & Home Care verantwortlich. Sie hat nun zusätzlich die Agenden für Beauty Care übernommen und wird damit Europa-Chefin der zukünftigen Henkel Consumer Brands, dem Zusammenschluss von Laundry & Home Care und Beauty Care zu einem Geschäftsbereich.

Jaroslava Haid-Jarkova (51) ist Absolventin der Wirtschaftsuniversität Prag und startete ihre Henkel-Karriere vor über 25 Jahren im Marketing im Bereich Laundry & Home Care in der tschechischen Hauptstadt. Nach Job-Stationen, beispielsweise als Präsidentin Henkel Tschechien und als für das weltweite WC-Hygiene-Business verantwortliche Direktorin in der Konzernzentrale Düsseldorf, hat sie nun als General Manager Laundry & Home Care Österreich zusätzlich den Bereich Beauty Care Österreich übernommen. Jaroslava Haid-Jarkova wird damit Österreich-Chefin der zukünftigen Henkel Consumer Brands, dem Zusammenschluss von Laundry & Home Care und Beauty Care zu einem Geschäftsbereich.

Mit der Ankündigung, seine beiden globalen Unternehmensbereiche Laundry & Home Care und Beauty Care zu einem neuen Unternehmensbereich Henkel Consumer Brands zusammenzuführen, der spätestens Anfang 2023 weltweit etabliert sein wird, führt Henkel seine strategische „Purposeful Growth“-Agenda auf die nächste Stufe. Henkel Consumer Brands wird eine starke, Produktkategorie übergreifende Konsumgüter-Plattform sein, die es dem Unternehmen ermöglicht, seine Kunden als ein starkes Team in jeder Hinsicht optimal zu bedienen. Dieser Schritt ist eine wichtige strategische Maßnahme, durch die Henkel seine starken globalen Marken und weltweit führenden Marktpositionen unter einem Dach vereint. Damit werden Stärken und Talente aus beiden Geschäftsbereichen gebündelt, um strategisch wichtige Themen wie Innovation, Nachhaltigkeit und Digitalisierung zum Nutzen von Kunden und Verbraucher:innen weiterzuentwickeln.

Die Osteuropa-Zentrale von Henkel befindet sich in Wien. Das Unternehmen hält in der Region eine führende Marktposition in den Geschäftsbereichen Laundry & Home Care, Adhesive Technologies und Beauty Care. In Österreich gibt es Henkel-Produkte seit über 130 Jahren. Am Standort Wien wird seit 1927 produziert. Zu den Top-Marken von Henkel in Österreich zählen Blue Star, Cimsec, Fa, Loctite, Pattex, Persil, Schwarzkopf, Somat und Syoss.

Henkel verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen – sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Henkel einen Umsatz von mehr als 20 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 2,7 Mrd. Euro. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 52.000 Mitarbeiter:innen, die ein vielfältiges Team bilden – verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert.

