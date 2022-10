#TheREAL100 No. 9 präsentiert: Gamechanger mit Biss – How to start a food revolution!

Save The Date: Am 12. Oktober 2022 findet wieder das exklusive Afterwork-Event in edler Location begleitet von einzigartigen Leckerbissen statt.

Wien (OTS) - Nach der Arbeit in gediegener Atmosphäre über den Tellerrand schauen - 100 Immobilienprofis und 100 Minuten, die inspirieren, informieren und animieren. Den Tag bei spannenden Gesprächen, einer bissigen Keynote und einem prämierten father & son Gin ausklingen lassen. Das exklusive Event steht für 100 Minuten Inspiration, Ideen und Innovation für 100 Gäste aus der Immobilienbranche.

Das beliebte Networking-Event sorgt auch dieses Mal wieder für Abwechslung und lässt uns Neues kennenlernen. Was uns in der westlichen Welt noch eher fremd und seltsam erscheint, ist für rund 2 Milliarden Menschen ihre tägliche Nahrung. Christoph Thomann, CEO und Founder von ZIRP, nimmt uns auf eine kulinarische Reise der etwas anderen Art mit.



Wussten Sie, dass Insekten seit 2021 offiziell in der Nahrungskette aufgenommen wurden? Oder warum wir Insekten überhaupt essen sollten? Wissen Sie, wie klimafreundlich dieses Nahrungsmittel ist und deswegen als absoluter Gamechanger gilt? Wir wagen den Sprung in eine Keynote mit Biss, eine neue kulinarische Erfahrung, geleitet von Christoph Thormann – CEO & Founder von ZIRP. Auch dieses Jahr werden Österreichs Immobilienprofis zur exklusiven Veranstaltungsreihe #TheREAL100 in Kooperation mit dem Standard/derstandard.at als Printmedienpartner und Leadersnet/leadersnet.at als Onlinemedienpartner geladen.

Über #TheREAL100



#TheREAL100 ist eine Event-Reihe, die 2018 vom Immobilien-Experten Friedrich Csörgits ins Leben gerufen wurde. Die Event-Reihe steht für 100 Minuten Inspiration, Ideen und Innovation für 100 Gäste aus der Immobilienbranche. Veranstalter ist die Real Estate Marketing-Agentur enteco, die 1997 gegründet wurde und für professionelles „Digital Real Estate Marketing“ steht. Die Agentur spezialisiert sich auf die Verschmelzung von Digital Communications, Marketing Technology und Events und bietet ihren Kund:innen somit zukunftsgerichtete Marketing- und Kommunikationslösungen für individuelle Bedürfnisse an.

Rückfragen & Kontakt:

Pia Tomberger / enteco #digitalrealestatemarketing / tomberger @ enteco.at



Mag. Sabina Berloffa / BSC Strategy Consulting GmbH / berloffa @ bsc-consulting.at