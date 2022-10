CONCORDIA Sozialprojekte zum Weltarmutstag: Kampf gegen extreme Armut und soziale Ausgrenzung in Europa`s östlichen Regionen

Mehr Unterstützung für Maßnahmen gegen Armut

Neben der Erhöhung der bilateralen Mittel kann darüber hinaus die Antwort auf die weltweiten humanitären Katastrophen von Seiten Österreichs nur lauten, die Dotierung des Auslandskatastrophenfonds in der Höhe von 115 Mio. Euro (Betrag 2022: 105 Mio Euro + Inflationsanpassung) beizubehalten. Bernhard Drumel, Geschäftsführer CONCORDIA Sozialprojekte

Wien (OTS) - Milliarden Menschen leben nach wie vor in mehrdimensionaler Armut, fast die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche (Quelle: UNDP).

Anlässlich des Weltarmutstags am 17. Oktober appelliert CONCORDIA Sozialprojekte Geschäftsführer Bernhard Drumel an die österreichische Bundesregierung mehr Mittel für die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit für 2023 bereitzustellen. Neben der Erhöhung der bilateralen Mittel kann darüber hinaus die Antwort auf die weltweiten humanitären Katastrophen von Seiten Österreichs nur lauten, die Dotierung des Auslandskatastrophenfonds in der Höhe von 115 Mio. Euro (Betrag 2022: 105 Mio Euro + Inflationsanpassung) beizubehalten.



Denn eines ist klar: Die Herausforderungen der Entwicklungszusammenarbeit bleiben auch im kommenden Jahr gigantisch. Globale Konflikte sowie der Klimawandel und seine Auswirkungen führen zu einem Rückschritt in der Hunger- und Armutsbekämpfung und verschärfen Ungleichheiten.

Jedes Kind, das in Armut lebt, ist eines zu viel!

An die 6 Milliarden Kinder und Jugendliche leben heute immer noch in mehrdimensionaler Armut (Quelle: UNDP). Die Länderorganisationen von CONCORDIA Sozialprojekte im Kosovo, in der Republik Moldau, in Rumänien und Bulgarien, unterstützen Kinder, Jugendliche und Familien die in extremer Armut am Rande der Gesellschaft leben. Im ersten Moment geht es darum, in akuten Notlagen für die Menschen da zu sein und mit Lebensmittelpaketen, Kleidung und medizinischer Versorgung Nothilfe zu leisten.

Nothilfe in der Republik Moldau

Neben der steigenden Inflation, die in Moldau mit 34 Prozent besonders hoch ausfällt, und Witterungsextremen wie die Dürre im Sommer, hat sich in Moldau schon jetzt, noch vor Ausbruch des Winters, die Lage verschärft. Immer mehr Eltern sind auf die Unterstützung von Hilfspaketen zur Überbrückung angewiesen, um ihre Kinder zu ernähren. Alleinerzieherinnen und deren Kinder trifft es besonders hart.

Empowerment für Mädchen und Frauen im Kosovo

Im Kosovo sind Mädchen, junge Frauen und Frauen - insbesondere Mütter - mit Roma-, Aschkali und ägyptischer Herkunft besonders von sozialer Ausgrenzung bedroht. Die weit verbreitete häusliche, sexualisierte sowie geschlechtsspezifische Gewalt gehört für viele Mädchen und Frauen zur traurigen Lebensrealität. Ein gezielter Ausbau unserer Lern- und Freizeitangebote im CONCORDIA Tranzit Centre in Prizren/ Kosovo ist unabdingbar, um die Lebensrealitäten von Mädchen und Frauen aus marginalisierten Gemeinschaften nachhaltig zu verbessern. Um dieses Ziel zu erreichen, werden seit einem Jahr Beratungs- und Selbsthilfegruppen initiiert und von einem multidisziplinären Team begleitet. Wir arbeiten darüber hinaus stark auf Ebene der Lokalpolitik mit Behörden zusammen und appellieren an EntscheidungsträgerInnen und PartnerInnen, die Ursachen von Armut – insbesondere Frauenarmut - zu bekämpfen und sektorübergreifende Förderangebote für Frauen und ihre Familien zu entwickeln. Unsere Programme dienen dabei als Roadmap für den weiteren Einsatz zur Stärkung von Sozialeinrichtungen in Projektländern wie dem Kosovo.

Mittel- und längerfristig ist das Ziel, Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Schul- und Berufsbildung zu ermöglichen, Marginalisierung sowie geschlechts- und altersspezifische Aspekte von Armut zu bekämpfen, Maßnahmen gegen schlechte Wohnverhältnisse und die Förderung der sozialen Eingliederung von armutsgefährdeten Gruppen herbeiführen.

