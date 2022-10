Innenminister dankt ehrenamtlichen Mitgliedern der Wahlbehörden

Karner: Tausende Ehrenamtliche und Freiwillige haben heute die Durchführung der Wahl ermöglicht – vorläufiges Endergebnis ohne Briefwahl-Wahlkarten unter https://bundeswahlen.gv.at/2022/

Wien (OTS) - „Ich möchte mich an dieser Stelle bei den tausenden ehrenamtlichen Mitgliedern der Wahlbehörden in ganz Österreich herzlich bedanken“, sagte Innenminister Gerhard Karner nach der Wahl zum Bundespräsidenten am 9. Oktober 2022 in Wien.

Wahlleiterinnen und Wahlleiter, Beisitzerinnen und Beisitzer, Ersatzbeisitzerinnen und Ersatzbeisitzer, Vertrauenspersonen, Wahlzeuginnen und Wahlzeugen sowie Hilfspersonen der Wahlbehörden in ganz Österreich hätten für einen reibungslosen Ablauf der Wahl zum Bundespräsidenten gesorgt, betonte der Innenminister.

Karner wisse um den besonderen Einsatz der tausenden ehrenamtlichen Mitglieder. „Sie alle haben durch ihr ehrenamtliches und freiwilliges Engagement die Durchführung der heutigen Bundespräsidentenwahl ermöglicht“, sagte Gerhard Karner.

Das vorläufige Endergebnis der Bundespräsidentenwahl (derzeit ohne Briefwahl-Wahlkarten) finden Sie unter https://bundeswahlen.gv.at/2022/.

