Industrie gratuliert Bundespräsident Alexander Van der Bellen zum Wahlerfolg

Handlungsfähigkeit in turbulenten Zeiten – Österreich braucht konstruktive Kompetenz in Zukunfts- und Wirtschaftsfragen

Wien (OTS) - „Im Namen der österreichischen Industrie gratuliere ich Alexander Van der Bellen herzlich zur Wiederwahl zum Bundespräsidenten der Republik Österreich. Ich wünsche ihm viel Erfolg bei der weiteren umsichtigen Ausübung der verantwortungsvollen Aufgabe – insbesondere in unruhigen Zeiten“, so der Präsident der Industriellenvereinigung (IV) Georg Knill in einer ersten Reaktion auf die heutige Wahl.

„Österreich braucht angesichts multipler Krisen eine handlungsfähige Politik, die mit Gestaltungswillen und Optimismus, die richtigen Antworten gibt und umsetzt, der Bundespräsident kann hier als starker Anker für Stabilität sorgen. Die Industrie baut weiterhin auf das Verständnis für die Notwendigkeiten eines wettbewerbsfähigen Standortes und steht bei der Lösung von Zukunftsfragen als konstruktiver Partner zur Verfügung“, so Knill.

