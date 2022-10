Bundespräsidenten-Wahl: LH Kaiser gratuliert Van der Bellen

LH Kaiser: Bestätigung im ersten Wahlgang für Alexander Van der Bellen zeigt, dass Bevölkerung gerade in unsicheren Zeiten eine besonnene, stabilisierende Persönlichkeit an der Spitze will.

Klagenfurt (OTS/LPD) - Der amtierende Bundespräsident Alexander Van der Bellen wurde bei der heutigen Wahl laut aktueller Hochrechnung und trotz einer noch nie dagewesene Vielzahl an Gegenkandidaten in seinem Amt bestätigt. Er setzte sich bereits im ersten Wahlgang gegen sechs Mitbewerber durch. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser gratuliert dem Bundespräsidenten herzlich:



„Gerade in unsicheren, krisenhaften Zeiten, die auch infolge des völkerrechtswidrigen Angriffs von Russland auf die Ukraine eine die Menschen massiv belastende Teuerungswelle und Energiekrise mit sich bringen, brauchen unser Land und seine Bevölkerung Stabilität und Vertrauen und keine demokratiepolitisch bedenklichen Experimente“, so der Landeshauptmann. Alexander van der Bellen habe mehrfach bewiesen, dass er Österreich in stürmischen Zeiten und durch mehrfache Regierungskrisen mit ruhiger, konsequenter Hand lenken kann. „Nicht immer ist das schnelle, scharfe Wort das richtige Mittel, sondern Besonnenheit und ruhige, überlegte Worte. Der amtierende Bundespräsident steht für Stabilität, Verlässlichkeit und Verantwortungsbewusstsein. Damit ist er der Kompass, der den Menschen Orientierung geben kann.“

