Bundespräsidentenwahl – Rendi-Wagner gratuliert Alexander Van der Bellen zu erfolgreicher Wiederwahl

„Das Ergebnis ist eine Entscheidung für Stabilität und Kontinuität, was gerade in Zeiten wie diesen umso wichtiger ist“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesparteivorsitzende, Klubobfrau Dr.in Pamela Rendi-Wagner gratuliert Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen zur erfolgreichen Wiederwahl. „Das Ergebnis ist eine Entscheidung für Stabilität und Kontinuität, was gerade in Zeiten wie diesen umso wichtiger ist“, sagt Rendi-Wagner. ****

„Gerade in Zeiten großer Herausforderungen sind Kontinuität und Erfahrung an der Staatsspitze für unser Land wichtig.“ Erfreulich ist für Rendi-Wagner, dass Van der Bellen bereits im ersten Wahlgang wiedergewählt wurde – damit werde unterstrichen, dass den Österreicher*innen gerade in bewegten Zeiten Stabilität in der Hofburg wichtig ist. „Diese klare Zustimmung unterstreicht das Vertrauen der Österreicher*innen in Alexander Van der“, so Rendi-Wagner. Die SPÖ-Parteivorsitzende wünscht Alexander Van der Bellen alles Gute für seine zweite Amtszeit und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit. (Schluss) up/lp

