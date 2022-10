Thomas Bulant mit 98,5 % im SLÖ-Vorsitz für weitere 4 Jahre bestätigt.

Bundeshauptversammlung fordert eine bildungspolitische Renaissance im Sinne der Kinder und Jugendlichen.

Wien (OTS) - Bei der gestrigen Bundeshauptversammlung des SLÖ wählten die Delegierten der Landesvereine sowie der Fach- und Berufsgruppen MMag. Dr. Thomas Bulant erneut zum Bundesvorsitzenden. Bulant, der sich über 98,5 % Zustimmung freuen durfte, forderte einen Paradigmenwechsel in der Bildungspolitik ein: "Damit Schulen unsere Kinder auf die Zukunft vorbereiten können, müssen sie sich selbst von Lern- in Lebenswelten verändern, in denen das Interesse am Individuum vor die reine Fachorientierung und die Lernbegleitung vor die Lernkontrolle gereiht werden." Laut Bulant werden dies Pädagoginnen und Pädagogen nur dann umsetzen können, wenn die Bundesregierung möglichst rasch die Ausbildung von Lehrkräften insbesondere im Bereich der schulpraktischen Studien qualitativ verbessert und die Universitäten ihren Widerstand gegen die erlebte Praxis aufgeben müssen. Die Bundeshauptversammlung, die den SLÖ in einen Verein für alle sozialdemokratischen Lehrenden Österreichs öffnete, appellierte an Regierungs- und Oppositionsparteien Bildungsfragen wieder vermehrt Aufmerksamkeit zu schenken und in die Jugend zu investieren: "Koste es, was es brauche!"

Rückfragen & Kontakt:

Thomas Fitzko BEd

Bundessekretär des SLÖ (Sozialdemokratische Lehrende Österreichs)

H:+436602374445