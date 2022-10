Dr. Maria Aghte wurde als Professorin für Persönlichkeits- und Sozialpsychologie an die Universität UMIT TIROL berufen

Hall in Tirol (OTS) - Mit 1. Oktober 2022 wurde Frau Univ.-Prof. Dr. Maria Agthe nach einem kompetitiven, mehrstufigen und nach internationalen Standards abgewickelten Berufungsverfahren als Universitätsprofessorin für Persönlichkeits- und Sozialpsychologie an die UMIT TIROL – Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften und -technologie berufen.

Im Rahmen der akademischen Feier zum Auftakt des 22. Akademischen Jahres wurde Frau Univ.-Prof. Dr. Aghte die Berufungsurkunde feierlich übergeben und der Talar verliehen. Die Rektorin der UMIT TIROL, Prof. Dr. Sandra Ückert, zeigte sich sehr erfreut darüber das „jüngste“ Mitglied der Professorenkurie an der Haller Gesundheitsuniversität begrüßen zu dürfen: „Frau Univ.-Prof. Dr. Aghte konnte die Gutachter im Rahmen des Berufungsverfahrens mit ihren Leistungen und ihrem Engagement in Forschung und Lehre einhellig überzeugen. Es freut mich sehr, dass wir eine derartig qualifizierte Vertreterin des Faches Persönlichkeits- und Sozialpsychologie für unsere Universität und für unser Institut für Psychologie gewinnen konnten“.

Univ.-Prof. Dr. Maria Aghte ist ausgewiesene Expertin im Bereich der Sozialpsychologie. Sie hat in Psychologie mit dem Nebenfach Pädagogik an der Ludwig-Maximilians-Universität München promoviert und sich dort im Jahr 2012 auch habilitiert. In ihrer bisherigen wissenschaftlichen Laufbahn war Prof. Dr. Agthe bereits als Vertretungs- oder Gastprofessorin an den Universitäten Augsburg, Ludwig-Maximilians-Universität München, der Bergischen Universität Wuppertal, der Universität Wien und an der Universität Potsdam tätig. Bereits während ihres Studiums sowie später auch im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit absolvierte Frau Prof. Dr. Agthe mehrere Forschungsaufenthalte an international renommierten Universitäten, wie beispielwiese an der University of British Columbia, der State University of New York at Stony Brook, der Yale University, der Stanford University sowie an der Florida State University. In ihrer bisherigen wissenschaftlichen Laufbahn konnte Frau Prof. Dr. Agthe auch gute Kontakte zu österreichischen Hochschulen, beispielweise zu den Universitäten Wien, Graz, Klagenfurt und der Privatuniversität Schloss Seeburg, aufbauen.

Die Forschungsschwerpunkte von Frau Prof. Dr. Maria Aghte liegen in den Bereichen Personenwahrnehmung, Vorurteile und Biases hinsichtlich sozialer Kognition, Attraktivität, Selbstwert und Rivalität, Forschung zum sozialen Anschlussbedürfnis und zu sozialer Exklusion und Forschung zu Aggression, Zivilcourage, prosozialem Verhalten und Werten.

