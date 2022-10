WIPARK-Garage Windmühlgasse eröffnet nach Generalsanierung samt Lademöglichkeiten für E-Autos

Nach fast eineinhalb Jahren wurde die Generalsanierung abgeschlossen. Bezirksvorsteher Markus Rumelhart überzeugte sich vor Ort vom neuen Angebot.

Wien (OTS) - Im Mai 2021 wurde die Generalsanierung der WIPARK-Garage Windmühlgasse im 6. Wiener Gemeindebezirk gestartet. 17 Monate später konnten mit der Inbetriebnahme von insgesamt 37 E-Ladestationen von Wien Energie die Arbeiten abgeschlossen werden. Insgesamt stehen Autofahrerinnen und Autofahrern nun wieder 428 Parkplätze zur Verfügung. Von dem neuen Angebot überzeugte sich der Mariahilfer Bezirksvorsteher Markus Rumelhart vor Ort.

„Der Anteil der Elektrofahrzeuge steigt. Ich freue mich daher, dass die WIPARK Garage gemeinsam mit Wien Energie in Mariahilf nach der Sanierung Ladestationen anbietet. Sie ergänzen die zwölf im öffentlichen Raum und haben Vorbildwirkung“, erklärt Bezirksvorsteher Markus Rumelhart und meint: „Für die steigende Nachfrage braucht es eine dichtere E-Ladeinfrastruktur, die in privaten und halböffentlichen Bereichen situiert sein muss.“

„Die Garage Windmühlgasse ist der ideale Platz sein Auto zu parken um Mariahilfer Straße, Haus des Meeres oder Apollo Kino zu besuchen möchte. Um unseren Kundinnen und Kunden das Parken an diesem Standort so komfortabel wie möglich zu machen, haben wir insgesamt 5,8 Millionen Euro in die Generalsanierung investiert“ so WIPARK-Geschäftsführer Roman Fuchs.

Der revitalisierte Standort bietet 37 E-Ladestationen, von denen fünf öffentlich verwendbar, sowie 32 für Dauerparkerinnen und Dauerparker reserviert sind. Daneben stehen zahlreiche Familienparkplätze zur Verfügung und ein Kennzeichenerkennungssystem ermöglicht weitgehend ticketloses Parken.

Das Designkonzept stammt von dem Mariahilfer Architekturbüro Schuberth und Schuberth. Schwerpunkt des Konzepts war die Steigerung der Benutzerfreundlichkeit. Dies wurde durch ein einfaches und intuitives Orientierungssystem sowie ein spezielles Farb- und Beleuchtungskonzept erreicht.

Über WIPARK

Die WIPARK Garagen GmbH ist Wiens erster Garagenbetreiber. Sie besitzt und betreibt in Wien über 80 Standorte mit knapp 24.000 Stellplätzen. Das Unternehmen gehört zu den Wiener Stadtwerken, Österreichs größtem kommunalen Infrastrukturdienstleister.

