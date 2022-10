Tiroler Tageszeitung, Leitartikel von 9. Oktober 2022. Von Liane Pircher: "Möglichst viel 'normale' Schule".

Covid und kein Ende? – Für die Schulen ist ein Zurück in die Normalität schwierig. Es gibt gute Gründe, den Ball flach zu halten.

Innsbruck (OTS) - Das System Schule stand die letzten drei Jahre ziemlich unter Stress. Zuerst die Pandemie, dann die Integration Hunderter geflüchteter Kinder aus der Ukraine. Beides musste man trotz Lehrermangel bewältigen. Zumindest was Corona anbelangt, war man im neuen Schuljahr besser vorbereitet als in den Jahren zuvor. Es gibt einen Plan. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, dass man trotzdem Gefahr läuft, die letzte Glaubwürdigkeit zu verspielen. Es ist nämlich so, dass doch wieder nicht alles so klar war und es zwischenzeitlich neue Leitfäden, also Empfehlungen zum Regelwerk, braucht. Zudem erleben die Kinder wieder einmal, dass das Virus nicht überall dasselbe ist: im Schulbus ohne Maske, in der Klasse mit (im Anlassfall). Gleichzeitig verkündete das Bildungsministerium: „Wie in allen anderen Lebensbereichen gilt es auch im Schulbereich, mit Covid-19 leben zu lernen.“ Man versprach, diesmal Einschränkungen auf ein „absolut notwendiges Minimum“ zu beschränken. Es ist zu hoffen, dass das so bleibt und es kein massenhaftes Zurück in ein Distance-Learning gibt. Die junge Generation hat schon zu viel gelitten, obwohl sie zu der am wenigsten gefährdeten Gruppe gehört. Kinder, die jetzt in der vierten Klasse Volksschule sind, kennen nur den Ausnahmezustand als schulische Normalität: Abstand, Maske, Home-Schooling. Sie sollten Schule anders erleben. Auch weil man inzwischen weiß, dass vieles negative Auswirkungen auf den Lernerfolg und die psychische Gesundheit hatte. Kinder brauchen Bildung, möglichst (angst-)frei. Nicht umsonst betont die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ), bei Maßnahmen für Junge den Ball flach zu halten.



Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com