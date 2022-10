Litschauer/Grüne: Innovative Projekte aus ganz Österreich ausgezeichnet

Solarpreisträger:innen ermöglichen Energiewende

Wien (OTS) - „Die von der Jury ausgezeichneten Projekte zeigen, dass die Energiewende in Österreich bereits mutig umgesetzt wird“, freut sich Martin Litschauer, Anti-Atom-Sprecher der Grünen, und übermittelt den elf Preisträger:innen des am Freitag verliehenen österreichischen Solarpreises, seine herzlichen Glückwünsche.

„Eine erfolgreiche Energiewende braucht neben den gesetzlichen Rahmenbedingungen auch Menschen und Gemeinschaften, die den Systemwechsel – weg von der Gasabhängigkeit hin zu unabhängigen Erneuerbaren Energien – praktisch umsetzen. Das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) hat für Österreich das Ziel definiert ab 2030 ausschließlich Strom aus Erneuerbaren Energien zu produzieren. Mit dem Inkrafttreten der Verordnung für die Marktprämienförderung kann das EAG nun vollständig seine Wirkung entfalten: mehr Photovoltaik-Anlagen in Österreich. Das Bauvorhaben in der Kategorie ‚Solares Bauen‘ für die Sanierung des Benediktinerstifts Gleink mit PV-Kollektoren und Wärmepumpen zeigt, dass Photovoltaik und Denkmalschutz miteinander vereinbar ist“, betont Litschauer.

„Auch immer mehr Städte und Gemeinden bauen ihre Infrastruktur mit Hilfe von Sonnenenergie autark um. So setzt der Gemeindeverband Trinkwassersicherung Bucklige Welt in Niederösterreich zur Absicherung der Trinkwasserversorgung ebenfalls auf die Kraft der Sonne. Oder landwirtschaftliche Betriebe wie der BIOhof Geinberg in Oberösterreich, der seine Gewächshäuser mit Geothermie beheizt, nutzen die Vorteile der unabhängigen Energieproduktion“, freut sich Litschauer.

„Ich gratuliere allen Preisträger:innen herzlich zu ihren Auszeichnungen. Mögen sie Ideengeber für weitere, zahlreiche neue Projekte sein, mit denen wir unsere Klimaziele in Österreich erreichen. Das gilt im Speziellen MR DI Michael Paula i.R., Mag. Renate Brandner-Weiss und Mag. Doris Holler-Bruckner, die mit Sonderpreisen für besonderes persönliches Engagement ausgezeichnet wurden und mit denen ich auch in den letzten Jahren immer wieder zusammenarbeiten durfte“, hält Litschauer fest.

