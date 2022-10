„Unsere Wahl“: PULS 24 am Wochenende ganz im Zeichen der Bundespräsidentenwahl

PULS 24 berichtet am Wahl-Sonntag ab 09:00 Uhr. Hochrechnungen, Analysen und Reaktionen. Runde mit Spitzenkandidaten, Interview mit Van der Bellen & hochkarätige Gäste

Wien (OTS) - „Unsere Wahl“ - das Wochenende auf PULS 24 steht ganz im Zeichen der Bundespräsidentschaftswahl. Schon heute, Samstag, 8. Oktober, berichtet PULS 24 LIVE ab 12:00 Uhr in einer Sondersendung. Zu Gast im Studio sind Meinungsforscher Christoph Haselmayer (IFDD) und Politikanalyst Peter Plaikner.

PULS 24 berichtet am Wahl-Sonntag, 9. Oktober, LIVE ab 09:00 Uhr und bietet alle Hochrechnungen, Analysen und Reaktionen. PULS 24 ist mit Reporter:innen in ganz Österreich bei der Stimmabgabe der Österreicher:innen dabei. Zu Gast in der PULS 24 Sendung sind Markus Zimmer (Geschäftsführer„BuzzValue“), Moritz Moser (Chefredakteur „Neue Vorarlberger Tageszeitung“), Florian Gasser (Journalist „Die Zeit“), Heidi Huber (Ressortleiterin Salzburg-Lokal, „Salzburger Nachrichten“), Politikwissenschaftler Marcelo Jenny und Wolfgang Fercher (Chefredakteur „Kleine Zeitung Kärnten“). Kommunikationsberaterin Nina Hoppe und Politikberater Christoph Pöchinger sind im PULS 24 Außenstudio vor Ort.

Um 17:00 Uhr präsentiert Meinungsforscher Peter Hajek die erste Trendprognose zum Ausgang der Bundespräsidentenwahl. Ab 17:30 Uhr analysiert News-Anchor Thomas Mohr die Trends und zeigt erste Reaktionen. Um 18:00 Uhr begrüßt Corinna Milborn eine Runde der Spitzenpolitiker:innen: Christian Stocker (ÖVP), Sigi Maurer (Die Grünen), Christian Deutsch (SPÖ), Michael Schnedlitz (FPÖ, angefragt) und Douglas Hoyos (NEOS). Direkt danach treffen noch ein letztes Mal die sechs Herausforderer von Alexander Van der Bellen aufeinander: Gemeinsam zu Gast in der Wahlzentrale im Palais Niederösterreich sind Walter Rosenkranz, Tassilo Wallentin, Gerald Grosz, Michael Brunner, Heini Staudinger und Dominik Wlazny und blicken zurück auf ihren Wahlkampf. Um 20:15 Uhr folgt ein ausführliches Interview mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

PULS 24 ist auch online LIVE bei der Entscheidung um die Hofburg dabei und bietet alle News, Ergebnisse und Analysen zur Bundespräsidentschaftswahl unter puls24.at/bp-wahl

Das Programm im Überblick:

• PULS 24 berichtet am Wahltag LIVE ab 09:00 Uhr. (Sondersendung auch am Samstag, 8. Oktober, ab 12:00 Uhr)

• 17:00 Uhr: Meinungsforscher Peter Hajek präsentiert Trend-Prognose zum Ausgang der BP-Wahl

• Ab 17:30 Uhr: Reaktionen und Analysen bei News-Anchor Thomas Mohr

• 18:00 Uhr: Spitzenpolitiker:innen-Runde

• 18:30 Uhr: Runde mit Spitzenkandidaten

• 20:15 Uhr: Alexander Van der Bellen im Interview

„Unsere Wahl“ am 8. und 9. Oktober auf PULS 24 und in der ZAPPN-App

