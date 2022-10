KAPO eröffnet Showroom in Wiener Innenstadt

Der Marktführer in Fenstern aus Holz hat am Opernring 8 einen neuen Showroom eröffnet. Zur Feier veranstaltete KAPO ein Erntedankfest mit steirischen Partnern.

Wir eröffneten am 29.09.2022 unseren Showroom. Gleichzeitig feierten wir an diesem Tage das Erntedankfest. Warum? Weil wir ohnehin viel zu selten Danke sagen. Danke für vieles, das uns selbstverständlich erscheint. Selbstverständlich erscheint uns insbesondere vieles, das uns die Natur tagtäglich zum Geschenk macht. In unserem Fall ist dies insbesondere der nachwachsende Rohstoff Holz, aus welchem wir unsere Erzeugnisse fertigen. Deshalb und weil die Eröffnung eines neuen Vertriebsstandortes auch immer eine Aussaat ist, haben wir uns ganz bewusst entschieden diese beiden Themen gemeinsam zu feiern. Gemeinsam mit Architekten, Kunden und Partnerunternehmen aus unserer Heimatregion Oststeiermark, die unsere Werte teilen und die ebenso aus Überzeugung mit der Natur leben und arbeiten. Stefan Polzhofer, Geschäftsführer KAPO Fenster und Türen GmbH

Wien/Hartberg/Pöllau (OTS) - Auf rund 200 qm präsentiert die steirische Traditionstischlerei Fenster, Türen und Fassaden aus Holz und Holz-Alu. Der technische Vertrieb ist ab sofort auch in der Wiener Innenstadt Ansprechpartner für Architekten, Designer und interessierte Endkunden.

„Wir eröffneten am 29.09.2022 unseren Showroom. Gleichzeitig feierten wir an diesem Tage das Erntedankfest. Warum? Weil wir ohnehin viel zu selten Danke sagen. Danke für vieles, das uns selbstverständlich erscheint. Selbstverständlich erscheint uns insbesondere vieles, das uns die Natur tagtäglich zum Geschenk macht. In unserem Fall ist dies insbesondere der nachwachsende Rohstoff Holz, aus welchem wir unsere Erzeugnisse fertigen. Deshalb und weil die Eröffnung eines neuen Vertriebsstandortes auch immer eine Aussaat ist, haben wir uns ganz bewusst entschieden diese beiden Themen gemeinsam zu feiern. Gemeinsam mit Architekten, Kunden und Partnerunternehmen aus unserer Heimatregion Oststeiermark, die unsere Werte teilen und die ebenso aus Überzeugung mit der Natur leben und arbeiten.“ , so Stefan Polzhofer, der gemeinsam mit Othmar Sailer die Geschäfte bei KAPO führt.

Rund 250 Gäste aus Wirtschaft, Medien und Tourismus waren anwesend. Die Veranstaltung startete mit einer Pressekonferenz des Tourismusverbandes Oststeiermark. Als weitere Programmpunkte folgten eine Führung durch die Galerie von Nachbar & Neo-Steirer Enrique Fuentes sowie eine Segnung durch Dompfarrer Toni Faber. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch Gin- bzw. Weinverkostungen von THE STIN – Styrian Gin bzw. Weingut Polz sowie Soundpräsentationen von POET Audio.

Über KAPO

Das steirische Traditionsunternehmen KAPO ist auf die Herstellung hochwertiger Fenster und Türen aus Holz und Holz-Alu spezialisiert. Unter Einhaltung strengster Umweltauflagen und dem Einsatz hochqualifizierter Fachkräfte fertigt KAPO seit 1927 im Naturpark Pöllauer Tal ausschließlich nach Maß und verbindet dabei Handwerkstradition mit moderner Technologie. Weitere Infos unter: https://kapo.at/

Rückfragen & Kontakt:

KAPO Fenster und Türen GmbH

Hambuchen 478, 8225 Pöllau, Austria

+43 3335 2094-0

maximilian.kottnig @ kapo.at

www.kapo.at