2. Bezirk: Errichtung einer hochwertigen Radschnellverbindung und Begrünungsmaßnahmen in der Lassallestraße

Wien (OTS) - Der erste Mega-Radhighway Wiens führt künftig von der Donaustadt direkt in die City und erstreckt sich auf einer Länge von rund sieben Kilometern vom Kagraner Platz bis zur Urania. Ein Teil dieser einzigartigen Querverbindung entsteht entlang der Lassallestraße von der Reichsbrücke bis zum Praterstern im 2. Bezirk. Auf diesem Abschnitt beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau am Dienstag, dem 11. Oktober, mit dem Ausbau des bestehenden Radwegs, um den Anforderungen einer hochwertigen Radschnellverbindung gerecht zu werden. Im Zuge der Umbauarbeiten werden Grünflächen erweitert, neue Bäume gepflanzt, ein Teil der Fahrbahn saniert und die Verkehrssicherheit für Fußgänger*innen verbessert.

Details

Die Lassallestraße zählt zu den am stärksten genutzten Radwegen, 2021 wurden hier mehr als 1 Million Radfahrer*innen gezählt. Die bestehende Radverkehrsanlage auf der stadteinwärtigen Seite wird auf einer Länge von rund 900 Metern auf bis zu über 4 Meter verbreitert und an den Kreuzungsplateaus niveaugleich ausgeführt. Einer der Fahrstreifen für den motorisierten Verkehr entfällt in Fahrtrichtung stadteinwärts. Im Abschnitt von Vorgartenstraße bis Radingerstraße wird der zusätzliche Platz für den Radweg genutzt. Zwischen Radingerstraße und Joseph-Roth-Gasse wird der derzeit bestehende getrennte Geh- und Radweg nach dem Umbau mit einer Breite von über 4 Metern nur noch für Radfahrer*innen zur Verfügung stehen. Der Platz des entfallenden Fahrstreifens wird in diesem Abschnitt für eine Erweiterung der bestehenden Grünfläche genutzt. Für Fußgänger*innen steht der breite Gehweg entlang der Häuserfront zur Verfügung. Entlang der Strecke werden zusätzlich zu den bereits bestehenden Radabstellanalagen weitere Radbügel errichtet.

Gleichzeitig werden die bestehenden Grünflächen in diesem Bereich vergrößert, saniert und attraktiviert. Insgesamt werden rund 2.500 Quadratmeter zusätzliche Grünfläche geschaffen sowie 36 Bäume und 9 Hochstammsträucher neu gepflanzt.

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger*innen werden bei allen ampelgeregelten Kreuzungen größere Aufstellflächen bzw. Gehsteigvorziehungen geschaffen. Ergänzend zum Radwegprojekt wird die Fahrbahn in Fahrtrichtung stadteinwärts von Reichsbrücke bis Praterstern und in der entgegengesetzten Fahrtrichtung von Vorgartenstraße bis Reichsbrücke saniert.

Verkehrsmaßnahmen

Die Bauarbeiten erfolgen unter ständiger Aufrechterhaltung von zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung. In Fahrtrichtung stadteinwärts ist das Linksabbiegen in die Venediger Au sowie in Fahrtrichtung stadtauswärts das Linksabbiegen in die Ernst-Melchior-Gasse auf Baudauer nicht möglich. Der Radweg ist zwischen Vorgartenstraße und Praterstern gesperrt, die Umleitung erfolgt über Vorgartenstraße, Walcherstraße, Straße der Wiener Wirtschaft und Praterstern.

Örtlichkeit der Baustelle: 2., Lassallestraße von Praterstern bis Reichsbrücke

Baubeginn: 11. Oktober 2022

Geplantes Bauende: 16. April 2023

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

