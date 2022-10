1. Bezirk: Radweg-, Gehsteig- und Fahrbahnumbau an Abschnitten des Schubertrings und des Kärntner Rings

Wien (OTS) - Zum Ausbau und zur Verbesserung des Hauptradverkehrsnetzes sowie zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau am Montag, dem 10. Oktober 2022, mit Radweg-, Gehsteig- und Fahrbahnumbauarbeiten am Schubertring und am Kärntner Ring im 1. Bezirk.

Im Bereich des Kreuzungsplateaus Schubertring/Schwarzenbergstraße wird die bestehende Radverkehrsanlage verbreitert und die Aufstellflächen für Radfahrende werden erweitert. Um die Verkehrssicherheit für Fußgänger*innen zu verbessern, werden Gehsteigvorziehungen errichtet. Zusätzlich werden zur Entflechtung der Verkehrsströme im Kreuzungsbereich drei Mittelinseln hergestellt.

An der Kreuzung Kärntner Ring/Max-Weiler-Platz wird der bestehende getrennte Geh- und Radweg, der auf der stadteinwärtigen Seite zwischen Neben- und Hauptfahrbahn verläuft, durchgehend über den Kreuzungsbereich geführt. Zu beiden Seiten des getrennten Geh- und Radwegs werden Grünflächen errichtet, in die insgesamt vier Bäume gepflanzt werden.

Verkehrsmaßnahmen

Die Umbauarbeiten am Geh- und Radweg am Kreuzungsplateau Schubertring/Schwarzenbergstraße erfolgen tagsüber unter Aufrechterhaltung aller Fahrrelationen. Lediglich die Nebenfahrbahn vor den Hausnummern Schubertring 14 und Kärntner Ring 17 ist auf Baudauer gesperrt. Die Diplomaten- und Ladezonen werden provisorisch verlegt. Die Bauarbeiten der Mittelinseln auf der Hauptfahrbahn werden in der Nacht unter Aufrechterhaltung mindestens eines Fahrstreifens je Fahrtrichtung durchgeführt.

Die Umbauarbeiten am Kreuzungsplateau Kärntner Ring/Max-Weiler-Platz werden tagsüber durchgeführt. Der getrennte Geh- und Radweg auf der stadteinwärtigen Seite zwischen Neben- und Hauptfahrbahn ist auf Baudauer von Herbert-von-Karajan-Platz bis Schwarzenbergstraße gesperrt. Die Umleitung des Radverkehrs erfolgt über die Radverkehrsanlage auf der stadtauswärtigen Seite des Kärntner Rings. Die Aufrechterhaltung eines Schutzweges zur Querung der Ringstraße wird gewährleistet.

Örtlichkeit der Baustelle: 1., Kreuzungsplateau Schubertring/Schwarzenbergstraße und Kreuzungsplateau Kärntner Ring/Max-Weiler-Platz

Baubeginn: 10. Oktober 2022

Geplantes Bauende: 02. Dezember 2022

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

