850-Jahre-Jubiläum der Familie Wildburger

LH Mikl-Leitner bei Weinsegnung im Gut Wagram in Mitterstockstall

St. Pölten (OTS/NLK) - Von einem ganz besonderen Fest anlässlich des 850-Jahre-Jubiläums der Familie Wildburger, der sie hohe Wertschätzung und großen Respekt entgegenbringe, sprach Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am heutigen Freitag im Gut Wagram in Mitterstockstall bei Kirchberg am Wagram, wo sie gemeinsam mit St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler die Patenschaft für die beiden Weine „Vir Indomitus“ (Pinot Noir) und „Wilburga“ (Cuvée Rose) übernahm.

„Das 850-Jahre-Jubiläum der Familie Wildburger fällt in ein ganz besonderes Jahr, in dem wir 100 Jahre Niederösterreich feiern und stolz darauf zurückblicken können, was alles erreicht wurde und wie toll sich das Land entwickelt hat. Niederösterreich ist aus einem reinen Agrarland zu einem erfolgreichen Tourismus-, Wissenschafts-und Technologie-, aber auch zu einem unglaublich tollen Weinland geworden“; betonte die Landeshauptfrau und erinnerte daran, dass man es stets verstanden habe, alle Herausforderungen anzunehmen.

„Wenn wir in diesem Jubiläumsjahr alles, worauf wir stolz sind, in den Mittelpunkt stellen wollen, dann stehen dabei Brauchtum, Tradition und Familie an erster Stelle“, sagte Mikl-Leitner und verwies darauf, dass Josef Wildburger großen Wert auf Tradition und Brauchtum lege, diese aber mit Innovation verbinde: „Er hat aus allem eine Erfolgsgeschichte gemacht und sich insbesondere um die Entwicklung der Landeshauptstadt und das Thema Nachhaltigkeit große Verdienste erworben“.

„In all diesen Herausforderungen, da wir nicht wissen, wie sich der Krieg in der Ukraine weiterentwickelt und welche Auswirkungen es auf Niederösterreich geben wird, kann man aus einem Fest wie der heutigen Weinsegnung viel Kraft, Optimismus und Mut schöpfen, um gut durch die Krise zu kommen“, unterstrich die Landeshauptfrau abschließend.

Auch Bürgermeister Stadler sprach von einer erfolgreichen Familiengeschichte und bedankte sich bei Josef Wildburger: „Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit ist er auch ein steter Ideengeber und Vorantreiber in der Stadt."

