SPÖ-Becher zu VWBF-Symposium: „Gemeinnützigkeit ist wichtiger Wohlstandsfaktor!“

Leistbares Wohnen in allen Bereichen sichern

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des gestrigen Symposium des Vereins für Wohnbauförderung (VWBF), bei dem Vertreter*innen der heimischen gemeinnützigen Wohnbauwirtschaft und Wohnbausprecher*innen der Parlamentsparteien einen Austausch über die Probleme und Chancen der momentanen Krise führten, unterstrich SPÖ-Wohnbausprecherin Maga Ruth Becher die Bedeutung dieser Institution: „Mit einer Million verwalteter Wohneinheiten ist die gemeinnützige Wirtschaft ein Fels in der Brandung in krisenhaften Zeiten. Weil jeder und jede wohnen muss, sind gesetzlich geregelte, leistbare Mieten die treffsicherste Entlastung, die ein Staat seinen Bewohner*innen langfristig zukommen lassen kann. Der Wohnschatz der Österreicher*innen ist Wohlstandsgarant und in guten Händen.“ Die Veranstaltung fand unter dem Titel „Geförderter Wohnbau in Gefahr? Preisexplosion, Immobilienboom und Energiekrise“ in Krems statt und bot zahlreiche Expert*innenbeiträge aus der Wissenschaft. ****

Dabei mangelte es nicht an politischen Forderungen an die Bundesregierung. So betonte Ruth Becher, dass nicht nur die geförderten Wohnungen leistbares Wohnen bereitstellen müssen: „Wenn diese Bundesregierung im November die bereits dritte Anhebung der gesetzlichen Altbaumieten um dann insgesamt 17,5 Prozent im Jahr 2022 vornimmt, heizt sie die Teuerung damit nur noch weiter an. Daher fordert die SPÖ die Mieten sofort einzufrieren!“ (Schluss) sd/up

