„Report“ über die Folgen der Bundespräsidentenwahl

Am 10. Oktober um 21.10 Uhr in ORF 2; Live-Gast im Studio ist Vizekanzler Werner Kogler

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Montag, dem 10. Oktober 2022, um 21.10 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Wahl-Folgen

Wie verändert die Bundespräsidentenwahl die Politlandschaft in Österreich? Was machen Van der Bellens Herausforderer nach der Wahl, wer überlegt, bei den nächsten Nationalratswahlen anzutreten? In Reportagen vom Wahlabend und mit analytischen Interviews am Tag danach geht das „Report“-Team diesen Fragen nach.

Live im Studio ist der grüne Bundessprecher, Vizekanzler Werner Kogler.

Flüchtlingskrise – Fakt oder Phantom?

Die Asylanträge in Österreich kratzen heuer mit 70.000 bereits am Rekordjahr 2015 – doch die wenigsten Flüchtlinge wollen bleiben. Die Asylkoordination spricht von einer Versorgungskrise. Traiskirchen ist überfüllt, Menschen liegen auf der Straße und immer mehr Ukrainer/innen, die bisher auf große Hilfsbereitschaft getroffen sind, müssen sich um neue Quartiere umsehen. Umso außergewöhnlicher ist ein Hilfsprojekt, das ukrainische Waisenkinder nach Neudauberg im Burgenland evakuiert hat. Burgenländische Grenzgemeinden wie Pamhagen und Nickelsdorf kämpfen mit einer kaum beherrschbaren Welle illegaler Zuwanderung. Sabina Riedl über Österreichs Dilemma zwischen Willkommenskultur und Abschottung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at