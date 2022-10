Bürgerversammlung der Volkspartei Favoriten zu Flächenwidmungen in Oberlaa

Die SPÖ versteht Oberlaa nicht!

Wien (OTS) - Auf einer von der Volkspartei Favoriten und dem Landwirtschaftlichen Casino Oberlaa organisierten Bürgerversammlung konnten sich rund 200 Oberlaaerinnen und Oberlaaer über den aktuellen Stand der geplanten Flächenwidmungen informieren. Mit einem unabhängigen Baurechtsexperten wurde das Projekt in seine Einzelteile zerlegt. Mit einem unmissverständlichen Fazit.

Klubobfrau Nadine Koch: „Die Rathaus-Pläne taugen nichts. Teile der Bevölkerung werden durch die neue Flächenwidmung beschnitten oder de facto enteignet. Es muss darauf geachtet werden, dass einerseits die seelenlosen Betonklötze von Bauträgern im dörflichen Ortskern verhindert werden, aber die Oberlaaerinnen und Oberlaaer weiterhin Ihre Grundstücke dem Ortsbild entsprechend und für nächste Generationen entwickeln können.“

Die Flächenwidmungen setzen auf den Bestand auf und schränken so die Möglichkeiten für übliche An- und Zubauten für Private und Gewerbebetriebe massiv ein.

„Als betroffener Landwirt weiß ich, dass es mehr und strengere Maßnahmen braucht, um den Wildwuchs an Bauträgerprojekten in Oberlaa, Unterlaa und Rothneusiedl zu verhindern. Aber es kann nicht sein, dass hier über das Ziel hinausgeschossen wird und jene bestraft werden, die seit Generationen hier leben. Auch die Weinbaubetriebe und Buschenschanken sind gelebte Tradition und dürfen nicht durch diese neue Flächenwidmung in ihrer Entwicklung behindert werden“, ist der Initiator der Veranstaltung Bezirksrat Rudi Wieselthaler überzeugt.

Bezirksparteiobmann Nico Marchetti fasst die Lage zusammen: „Wieder einmal zeigt sich, dass die SPÖ Oberlaa nicht versteht und der Bezirksvorsteher auf seine Parteifreunde im Rathaus und nicht auf die Bevölkerung hört. Dafür ist er aber nicht gewählt. Wenn wir jetzt nicht die Stopptaste drücken, wird der Schaden, der angerichtet wird, nicht mehr zu beheben sein. Die Lage ist ernst.“

