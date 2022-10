Ehrenamtliches Engagement für Integration: Bereits 200 Initiativen in Städten und Gemeinden gefördert

Österreichischer Integrationsfonds (ÖIF) unterstützt ehrenamtliche Initiativen zur Förderung der Integration vor Ort bundesweit mit bis zu 2.500 €

Wien (OTS) - Ehrenamtlich getragene Initiativen und Projekte in Gemeinden und Städten, die zum Gelingen der Integration von Zuwander/innen beitragen, fördert der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) mit bis zu 2.500 Euro pro Initiative. Die Schwerpunkte des 2021 gestarteten Förderprogramms sind Deutsch lernen, Arbeitsmarktintegration und Integration in Vereinen und Organisationen, unterstützt wird es vom Bundeskanzleramt und dem Österreichischen Gemeindebund. Aktuell verzeichnet das Förderprogramm für ehrenamtliche Integrationsinitiativen bereits den 200. Antrag; mehr als 11.500 Personen haben bisher österreichweit an geförderten Projekten teilgenommen.

Gefördert werden können mit der ÖIF-Ehrenamtsförderung von freiwillig engagierten Personen, Vereinen und Organisationen getragene Initiativen zum Deutschlernen, wie Lerngruppen für Erwachsene und Schüler/innen, Angebote zur Unterstützung beim Einstieg in den österreichischen Arbeitsmarkt wie Firmenbesuche oder regionale Jobbörsen, spezielle Unterstützungsangebote für Frauen, z.B. im Bereich der Aus- und Weiterbildung und Erwerbstätigkeit, gemeinsame Bildungs-, Kultur- und Sportangebote für Kinder, Jugendliche oder Erwachsene sowie Vereinsveranstaltungen zum Kennenlernen und zum sozialen Austausch.

Den 200. Antrag stellte eine Deutschlerngruppe aus Stainz in der Steiermark: Dort lernen Ehrenamtliche mit jungen Zuwander/innen in der Gemeinde regelmäßig Deutsch. Mit der finanziellen Unterstützung des ÖIF konnten für die Teilnehmer/innen Lehrmaterialien angekauft werden.

In einem aktuell in Tirol geförderten Projekt betreuen Studierende der Pädagogischen Hochschule in Kooperation mit der Bildungsdirektion ukrainische Kinder in ihrer Freizeit in unterschiedlichen Regionen des Bundeslandes, der Fokus liegt auf der Sprach- und Kulturvermittlung. Durch die Förderung können anfallende Fahrtkosten und Eintritte, etwa für Museumsbesuche, finanziert werden.

Die ukrainische Pfarre St. Barbara aus Wien organisiert Exkursionen ins ehemalige Konzentrationslager nach Mauthausen, um ankommende Ukrainer/innen für die österreichische Geschichte zu sensibilisieren; durch die ÖIF-Ehrenamtsförderung werden anfallende Sachkosten gedeckt.

Details zur Förderung

Durch die ÖIF-Ehrenamtsförderung werden tatsächlich angefallene Kosten in der Höhe von bis zu 2.500 Euro pro Initiative gefördert. Die Einreichung von Förderanträgen zu geplanten ehrenamtlichen Initiativen ist unter www.integrationsfonds.at/ehrenamtsfoerderung oder im ÖIF-Integrationszentrum in allen Landeshauptstädten möglich.

ÖIF auf der 10. Wiener Freiwilligenmesse

Interessierte können sich am 8. und 9. Oktober 2022 auf der 10. Wiener Freiwilligenmesse über das umfangreiche Angebot des ÖIF informieren – angefangen vom Buddy-Programm für junge Menschen aus der Ukraine bis hin zur Etablierung freiwilliger Deutschlerngruppen. Darüber hinaus erklären die ÖIF-Expert/innen, wie man Förderanträge stellen kann, denn für das Jahr 2022 ist dies weiterhin möglich. Eingereicht werden können Initiativen zum Erwerb der deutschen Sprache, zur Arbeitsmarktintegration, für Vereinsinklusion und Sport, zum Verständnis von Kultur, Werten und zum Zusammenleben in Österreich sowie für Mentoring-, Tandem- und Buddy-Programme im Sinne der Integration von Zuwanderinnen und Zuwanderern vor Ort. Nähere Informationen finden Interessierte auf der Website des ÖIF.

Treffpunkt-Deutsch – Von Ehrenamtlichen geleitete Lerngruppen

In seinen Integrationszentren unterstützt der ÖIF engagierte Menschen, die sich ehrenamtlich betätigen und Flüchtlingen und Zuwander/innen beim Erwerb ihrer Sprachkenntnisse unterstützen. Der ÖIF bringt Ehrenamtliche und Deutschlehrer/innen zusammen und stellt bundesweit Räumlichkeiten in den Integrationszentren sowie bei Kooperationspartnern zu Verfügung.

Nähere Informationen dazu gibt hier.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Integrationsfonds

Mag.(FH) Siegfried Grobmann

Leiter Kommunikation

+43 17 10 12 03 322

siegfried.grobmann @ integrationsfonds.at

https://www.integrationsfonds.at