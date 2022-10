Korosec: Stadtrat Hacker betreibt Realitätsverweigerung

Sperre von Abteilungen und Betten „nix Besonderes“ – Gesundheitsstadtrat muss sich diesen Problemen offensiv stellen

Wien (OTS) - „Obwohl das Wiener Gesundheitssystem aufgrund von Management- und Organisationsversagen schwer angeschlagen ist und täglich neue negative Entwicklungen zutage treten, werden diese seitens Stadtrat Hacker schöngeredet und weiterhin beschwichtigt“, so die Gesundheitssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Ingrid Korosec angesichts der aktuellen Medienberichte.

So seien in ganz Wien derzeit 714 Betten gesperrt, was 13,5 Prozent der Gesamtkapazität entspricht. Hacker habe zudem gegenüber der „Kronen Zeitung“ behauptet, dass die Sperre von Abteilungen und Betten „nix Besonderes und nix Aufregendes“ sei. Zudem werde auch von Hacker versucht, die Verantwortung auf die Ärztinnen und Ärzte abzuwälzen.

„Stadtrat Hacker muss sich diesen Problemen endlich offensiv stellen. Es ist offensichtlich, dass hier schwere Systemmängel vorliegen. Sowohl die Patientinnen und Patienten, als auch das Personal verdienen sich die besten Rahmenbedingungen im Wiener Gesundheitswesen“, so Korosec abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at