SPÖ-Matznetter zu WIFO-Prognose: Preise runter, um Inflation zu bekämpfen!

Rekord-Inflation Ergebnis von Regierungsversagen – Gaspreisdeckel im Rahmen des Budgetbeschlusses notwendig und möglich

Wien (OTS/SK) - „Die aktuelle WIFO-Prognose lässt ökonomisch und gesellschaftspolitisch nur einen einzigen Schluss zu: Die Regierung muss ein Budget vorlegen, dass die Preise massiv senkt, denn nur so können die Inflation und die drohende Stagnation bekämpft werden. Die Preise müssen runter, ansonsten fährt Österreich an die Wand!“, so SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter anlässlich der Präsentation der aktuellen WIFO/IHS-Prognose für 2023. ****

Inflationstreiber, so Matznetter weiter, seien vor allem die explodierenden Energiepreise, die mittlerweile ein Riesenproblem für Bevölkerung und Wirtschaft sind. „Die Rekord-Inflation ist Ergebnis des Regierungsversagens. ÖVP und Grüne gefährden mit ihrer stückwerkhaften Politik das Überleben vieler Unternehmen und tausende Arbeitsplätze. Deshalb bräuchte es längst einen Preisdeckel auf Strom und Gas“, bekräftigt Matznetter.

„Die deutsche Regierung hat das Problem erkannt und vergangene Woche Preisobergrenzen für Gas beschlossen. Dieser Gaspreisdeckel, wie ihn die SPÖ schon seit Monaten fordert, ist auch in Österreich dringend notwendig. Unser Rettungsplan liegt am Tisch: Die Republik Österreich soll Gas einkaufen und zu einem gestützten Preis an Haushalte, Wirtschaft, Industrie und Kraftwerke weitergeben. Der Plan kann und muss im Zuge des Budgetbeschlusses umgesetzt werden“, so der SPÖ-Wirtschaftssprecher. (Schluss) sr/bj

