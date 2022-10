FPÖ - Mahdalik ad Lobautunnel: Wer Wallentin wählt, wählt VdB und Gewessler

Wien (OTS) - "Mit seiner Aussage auf Puls24, dass er gegen den Bau des Lobautunnels ist, wollte sich ein steif und uninformiert wirkender Tassilo Wallentin offenbar bei ahnungslosen Grünwählern einweimperln. Der von der grünen Infrastrukturministerin Gewessler und ÖVP-Finanzminister Brunner verbrochene - vorläufige - Stopp der wichtigsten Entlastungsstraße für 2,9 Mio. Bewohner der Ostregion verzögert 77.000 Fahrzeuge pro Tag weniger auf der A-23 und 75.000 Tonnen CO2 pro Jahr in Wien um zumindest zwei Jahre. Wer diese dumpfgrün-ideologisch motivierte Blockade mitträgt, handelt menschen-, klima- und wirtschaftsfeindlich und hat in der Hofburg, so wie schon Alexander Van der Bellen als schlechte Karikatur eines überparteilichen Bundespräsidenten, nichts verloren“, hält der Wiener FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik fest.

Der S1-Lückenschluss zwischen Schwechat und Süssenbrunn wäre gemeinsam mit der ebenfalls blockierten S8 (Marchfeldschnellstraße) durch seine massive Reduktion des Staus in und um die Bundeshauptstadt das Klimaschutzprojekt Nr. 1 Österreichs. Wer glaubt, dass durch Autofahrerhass vorsätzlich herbeigeführter Stau samt potenziertem CO2-, Abgas- und Feinstaubausstoß Menschen, Wirtschaft und Umwelt gut tun, segelt auf der dümmlichen Linie selbstgerechter Planetenretter à la „Letzte Generation“ oder „Fridays for Future“, warnt Mahdalik vor einer Stimmabgabe für Wallentin. (Schluss)

