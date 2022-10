Am 8. Oktober in ORF 2: Ulrich Noethen ermittelt erstmals in „Wendland – Stiller und die Geister der Vergangenheit“

ORF-Premiere für Krimi aus dem Norden um 20.15 Uhr

Wien (OTS) - Im Wendland ticken die Uhren anders! Ein Glück für den Hamburger Kommissar Jakob Stiller, der eigentlich nur in aller Ruhe seiner Pensionierung entgegenradeln will. Doch schon sein erster Fall hat es in sich – am Samstag, dem 8. Oktober 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 in der ORF-Premiere „Wendland – Stiller und die Geister der Vergangenheit“: Grimme-Preisträger Ulrich Noethen übernimmt die Rolle des Ermittlers, der als Revierleiter ins Wendland versetzt wird. An seiner Seite spielen Paula Kalenberg, Malte Thomsen, Dominic Raacke, Ruth Reinecke, Cordelia Wege u. v. m. Regie führte Josef Rusnak, der auch das Drehbuch verfasste.

Mehr zum Inhalt:

Der Hamburger Kommissar Jakob Stiller (Ulrich Noethen) hat sich nach einem missglückten Einsatz vor vier Jahren in die Asservatenkammer versetzen lassen. Er brauchte Abstand von seinem Vorgesetzten Heiner Kempff (Andreas Anke), den er für den Tod seiner Frau verantwortlich macht. Dass Stiller seine Version der Ereignisse in einen Roman einarbeitet, sorgt innerbetrieblich für böses Blut. Umgehend wird der „Nestbeschmutzer“ in die Provinz nach Wendland abgeschoben – dort wartet auf Stiller sogleich ein kniffliger Fall, der all sein kriminalistisches Gespür erfordert.

Denn kaum ist Stiller in der Kleinstadt angekommen, wird der dort ansässige Biohof-Inhaber tot aufgefunden. Unterstützung bei den Ermittlungen kommt von Kriminaloberkommissarin Kira Engelmann (Paula Kalenberg) und Kriminalobermeister Oliver Klasen (Malte Thomsen). Als Stiller den vermeintlichen Selbstmord als einen vertuschten Mord entlarvt, treten dunkle Geheimnisse ans Licht, die bis in die Zeit der Proteste gegen das Atommülllager Gorleben im Jahr 1980 zurückreichen.

Auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) wird „Wendland“ österreichweit als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt.

